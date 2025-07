Jaguariúna sedia 3ª Oficina de Regionalização da Saúde do Estado de São Paulo

Evento discute estratégias para melhorar a integração e eficiência dos serviços públicos de saúde na região

Jaguariúna sedia nesta terça e quarta-feira, dia 29 e 30 de julho, a 3ª Oficina de Regionalização da Saúde, evento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual da Saúde. Realizada no campus 2 da UniFAJ, no bairro Tanquinho, a partir das 9h, a oficina conta com apoio da Secretaria de Saúde e Jaguariúna.

A ação faz parte da estratégia estadual de fortalecimento da rede pública de saúde e tem como objetivo discutir e construir, de forma colaborativa, soluções para a regionalização dos serviços de saúde, promovendo maior eficiência no atendimento à população.

Durante os dois dias de evento, gestores municipais, profissionais da área da saúde e representantes de instituições participam de debates, apresentações e grupos de trabalho voltados à melhoria da integração entre os municípios e à definição de ações regionais prioritárias.

Foto: Thiago Carvalho