Jaguariúna será palco dos Festivais Volta ao Mundo e do Hambúrguer de 14 a 17 de agosto

Entre os dias 14 e 17 de agosto, a cidade de Jaguariúna se transformará em um verdadeiro ponto de encontro multicultural e gastronômico com a realização do Festival Volta ao Mundo e do Festival do Hambúrguer. O evento acontece no Espaço de Eventos Boulevard, com entrada gratuita, e reúne experiências gastronômicas, atrações musicais ao vivo, espaço kids com monitores, estrutura pet friendly e um clima ideal para celebrar junto com a família.

Com uma proposta inovadora e inclusiva, o festival tem como objetivo proporcionar ao público um passeio pelos sabores de diferentes países, com pratos que representam tradições culinárias de regiões como Japão, Coreia do Sul, México, Argentina, Uruguai e Espanha, além de receitas brasileiras que aquecem o coração. É uma oportunidade única de vivenciar a diversidade cultural através da comida, sem precisar sair da cidade.

Para os fãs do clássico hambúrguer, o Festival do Hambúrguer é um espetáculo à parte. As barracas e food trucks participantes apresentam criações artesanais exclusivas, inspiradas nas principais cidades dos Estados Unidos, como Chicago, Nova York, Texas e Califórnia. Entre os destaques estão burgers com blends especiais, molhos defumados, pães artesanais e até versões criativas com ingredientes típicos brasileiros, como queijo coalho, vinagrete nordestino e até milho verde, em releituras que remetem às festas juninas.

Mais do que gastronomia: um evento completo de entretenimento

A programação do festival vai muito além da gastronomia. Serão quatro dias de música ao vivo, com bandas regionais e artistas convidados apresentando shows variados para agradar todos os estilos — do pop ao rock, passando pelo sertanejo e MPB. O espaço contará ainda com uma estrutura ampla e coberta, garantindo conforto mesmo em caso de tempo instável.

Pensado para ser um evento para toda a família, o festival também oferece uma área kids monitorada, com brinquedos infláveis, atividades recreativas e atrações voltadas ao público infantil, para que os pais possam aproveitar com tranquilidade.

Além disso, os animais de estimação são bem-vindos: o espaço é pet friendly e contará com bebedouros, áreas de descanso e sinalização especial, garantindo que os bichinhos possam participar da festa com segurança.

A expectativa é de que milhares de pessoas passem pelo local durante os quatro dias, movimentando a economia local, fortalecendo o turismo regional e oferecendo uma alternativa de lazer de qualidade para moradores e visitantes de Jaguariúna e cidades vizinhas.

Programação musical:

Quinta Feira 14/08 ás 20h00 – Bando do Raul

Sexta Feira 15/08 – ás 20h00 – Woody & Selvagens (Tributo Paralamas e Titãs)

Sábado 16/08 ás 20h00 – Special Queen – Tributo a Banda Queen

Domingo 17/08 ás 18h30 –Cólica Renal – Tributo à Banda Mamonas Assassinas

Serviço:

Festival Volta ao Mundo & Festival do Hambúrguer – Jaguariúna

📍 Local: Espaço de Eventos Boulevard – Av. Marginal, 600 – Jaguariúna/SP

📅 Datas: De 14 a 17 de agosto de 2025

⏰ Horário: Das 12h às 22h

🎟 Entrada gratuita

👨👩👧👦 Área Kids com monitores

🐶 Ambiente Pet Friendly

🎶 Música ao vivo todos os dia

Segundo os organizadores, a expectativa é de atrair milhares de visitantes ao longo dos dois dias. “Nossa missão é proporcionar uma experiência gastronômica inesquecível para os moradores de Jaguariúna e região, com qualidade, diversidade e, principalmente, acessibilidade. Por isso, a entrada será totalmente gratuita”, destaca a organização da DM Fest Eventos.

Além da gastronomia e da bebida, o festival contará com estrutura de feira, atrações musicais e opções para todos os gostos, transformando o evento em um verdadeiro ponto de encontro para amigos, famílias e apaixonados por hambúrguer.

Para mais informações e novidades, acompanhe o perfil oficial do evento: @dmfesteventos