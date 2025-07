JAGUARIÚNA SOLIDÁRIA ACONTECERÁ QUARTA-FEIRA NO ROSEIRA DE BAIXO

Moradores do bairro Roseira de Baixo recebem nesta quarta-feira, dia 30, a primeira edição da semana do Programa Jaguariúna Solidária, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna.

O programa atenderá os moradores no Parque Américo Tonietti, das 9h às 14h.

O Jaguariúna Solidária oferece doações de roupas, sapatos e acessórios em geral, promovendo ações de cidadania e solidariedade de maneira prática e acessível.

Já na sexta-feira, dia 1º de agosto, o Jaguariúna Solidária será no bairro Tanquinho, também das 9h às 14h.

Serviço:

Jaguariúna Solidária

Dia: 30/7 (quarta-feira)

Local: Parque Américo Tonietti – Roseira de Baixo

Horário: 9 às 14 hs

Jaguariúna Solidária

Dia: 1/8 (sexta-feira)

Local: Salão da Igreja Santa Cruz. – Tanquinho

Horário: 9 às 14 hs

Foto: Thiago Carvalho