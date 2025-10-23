Jaguariúna terá 14 jogos no fim de semana pelo Campeonato Municipal de Futsal

Rodada começa nesta sexta-feira (24) com três partidas e segue até domingo (26) no Ginásio do Azulão

O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna, que reúne equipes nas Taças Prata e Ouro, prossegue com mais uma rodada repleta de disputas. Ao todo, 14 partidas estão programadas para este fim de semana no Ginásio do Azulão.

A rodada começa nesta sexta-feira, dia 24, com três jogos da Taça Prata a partir das 20h. No sábado (25), também pela Taça Prata, serão realizados seis confrontos, com início às 13h. Já no domingo (26), o torneio segue com mais cinco jogos — um da Taça Prata e quatro da Taça Ouro — a partir das 8h da manhã.

📅 Confira a programação completa:

SEXTA-FEIRA – TAÇA PRATA – GINÁSIO DO AZULÃO

20h – Portugal FCC x Falcões FC

21h – Ousados FC x MAC

22h – Beira Rio B x Vila São José

SÁBADO – TAÇA PRATA – GINÁSIO DO AZULÃO

13h – Juventude BC x Olímpico JR

14h – Resenha x Los Parças

15h – Cruzeiro x Madrid

16h – Europa Ferraz x Ajax

17h – Império x Milan Futsal

18h – Família RB x Expressinho

DOMINGO – TAÇA PRATA – GINÁSIO DO AZULÃO

12h – São Cristóvão FC x Rataiada Futsal

DOMINGO – TAÇA OURO – GINÁSIO DO AZULÃO

8h – Família Planalto x EC Lyon Futsal

9h – Revelação x Beira Rio

10h – Sudeste x Roma Futsal

11h – Olímpico x Planalto

O torneio é promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer e movimenta dezenas de atletas e torcedores da cidade, fortalecendo o esporte amador e o espírito de comunidade.