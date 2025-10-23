Jaguariúna terá 14 jogos no fim de semana pelo Campeonato Municipal de Futsal
Rodada começa nesta sexta-feira (24) com três partidas e segue até domingo (26) no Ginásio do Azulão
O Campeonato Municipal de Futsal Amador de Jaguariúna, que reúne equipes nas Taças Prata e Ouro, prossegue com mais uma rodada repleta de disputas. Ao todo, 14 partidas estão programadas para este fim de semana no Ginásio do Azulão.
A rodada começa nesta sexta-feira, dia 24, com três jogos da Taça Prata a partir das 20h. No sábado (25), também pela Taça Prata, serão realizados seis confrontos, com início às 13h. Já no domingo (26), o torneio segue com mais cinco jogos — um da Taça Prata e quatro da Taça Ouro — a partir das 8h da manhã.
📅 Confira a programação completa:
SEXTA-FEIRA – TAÇA PRATA – GINÁSIO DO AZULÃO
20h – Portugal FCC x Falcões FC
21h – Ousados FC x MAC
22h – Beira Rio B x Vila São José
SÁBADO – TAÇA PRATA – GINÁSIO DO AZULÃO
13h – Juventude BC x Olímpico JR
14h – Resenha x Los Parças
15h – Cruzeiro x Madrid
16h – Europa Ferraz x Ajax
17h – Império x Milan Futsal
18h – Família RB x Expressinho
DOMINGO – TAÇA PRATA – GINÁSIO DO AZULÃO
12h – São Cristóvão FC x Rataiada Futsal
DOMINGO – TAÇA OURO – GINÁSIO DO AZULÃO
8h – Família Planalto x EC Lyon Futsal
9h – Revelação x Beira Rio
10h – Sudeste x Roma Futsal
11h – Olímpico x Planalto
O torneio é promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer e movimenta dezenas de atletas e torcedores da cidade, fortalecendo o esporte amador e o espírito de comunidade.