Jaguariúna terá rodada decisiva da Taça Ouro do Amadorzão 2025 neste fim de semana

Jogos vão definir os dois primeiros semifinalistas e as equipes rebaixadas para a Taça Prata.

A rodada deste final de semana do Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão 2025, promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Jaguariúna, definirá a colocação dos dois primeiros semifinalistas da competição pela Taça Ouro, bem como as duas últimas equipes que serão rebaixadas para a Taça Prata, cujos jogos previstos ainda serão válidos pela fase classificatória.

Ao término da 1ª fase, as equipes que ocuparem as 3ª, 4ª, 5ª e 6ª colocações na tabela de classificação disputarão a fase de quartas de final. Os confrontos serão realizados em partida única, obedecendo os seguintes cruzamentos: 3º colocado x 6º colocado e 4º colocado x 5º colocado. Os vencedores avançam para a fase semifinal, que não prevê vantagem de empate. Caso haja igualdade, a decisão será por disputa de pênaltis.

Confira os confrontos decisivos da 1ª fase da Taça Ouro:

Campo do Azulão – Sábado dia 16

15h – Fantasma do Morro x Engra e 17h – Audaz x Vila São José

Campo do Azulão – Domingo dia 17

8h – Peralta x Aliança e 10h – Coringão x Beira Rio