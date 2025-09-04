Jaguariúna terá sessões extras do espetáculo “Entre caixas e canções” neste fim de semana

Montagem da Escola das Artes celebra os 71 anos da cidade com apresentações gratuitas até 11 de setembro

Com sessões extras no sábado, 6, e domingo, dia 7, tem início nesta quinta-feira, dia 4, com entrada gratuita, as apresentações do espetáculo “Entre caixas e canções”, da Escola das Artes da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de Jaguariúna, no Teatro Municipal Dona Zenaide.

A agenda, que se estenderá até a próxima quinta-feira, dia 11, faz parte da programação especial para celebrar os 71 anos da cidade, e o espetáculo é resultado de meses de preparação envolvendo alunos e professores, unindo música, interpretação e dança em uma experiência emocionante para toda a família.

A peça traz uma história emocionante e cheia de magia: em um sótão esquecido, uma neta descobre que sua avó esconde um passado surpreendente: uma vida inteira dedicada ao teatro musical, repleta de sonhos que resistiram ao tempo. A partir dessa descoberta, as duas embarcam em uma jornada de memórias que ganham vida no palco, mostrando que nunca é tarde para realizar os próprios sonhos.

Programação das apresentações:

Quinta (04/09) – 19h30

Sexta (05/09) – 19h30

Sábado (06/09) – 15h, 17h15 e 19h30

Domingo (07/09) – 15h, 17h15 e 19h30

Segunda (08/09) – 19h30

Terça (09/09) – 19h30

Quarta (10/09) – 8h30 (sessão para alunos da educação), 13h30 (sessão para alunos da educação) e 19h30 (aberta ao público)

Quinta (11/09) – 8h30 (sessão para alunos da educação) e 13h30 (sessão para instituições)

Foto: Diego Monarin