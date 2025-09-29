JAGUARIÚNA VENCE, EM CASA, 2ª ETAPA DA ADR DA TERCEIRA IDADE

Jaguariúna foi sede neste sábado, 27, da 2ª etapa da ADR – Associação Desportiva Regional da Terceira Idade, reunindo também as cidades de Aguaí, Artur Nogueira e Pedreira, e ficou com a primeira colocação.

Os atletas jaguariunenses do Programa Viva Melhor, da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, tiveram um desempenho de destaque conquistando 8 medalhas de ouro, 6 de prata e 1 de bronze, o que garantiu à cidade o título da etapa, comemorativa aos 71 anos de Jaguariúna.

No quadro geral de pontuação Jaguariúna somou 105 pontos, ficando Artur Nogueira em 2º com 92, Aguaí em 3º com 54 e Pedreira em 4 lugar com 23 pontos.

O evento celebrou não apenas a prática esportiva, mas também a integração, o bem-estar e a valorização da terceira idade, fortalecendo o espírito de união entre as cidades participantes.

As disputas foram realizadas no Parque Serra Dourada, no Centro de Lazer do Trabalhador e no Complexo de Tênis, no período da manhã e movimentaram as modalidades de bocha, buraco, damas, tênis de campo, tênis de mesa, voleibol, xadrez e truco.

Foto: Divulgação