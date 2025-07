Jardim Eliza goleia e é destaque da rodada no Amadorzão de Jaguariúna

Com 9 gols marcados, equipe domina o Inter e movimenta a 5ª rodada das Taças Ouro e Prata

Com nove gols marcados na partida, a goleada do Jardim Eliza diante do Inter foi o grande destaque da quinta rodada de final de semana do Campeonato Amador de Futebol, movimentando as Taças Ouro e Prata.

O Amadorzão é uma realização da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna. Confira os jogos e a classificação:

Taça Prata – 5ª Rodada – Sábado

Américo Tonietti (Roseira de Baixo)

Black Lightining 0 x 5 Amigos do Floripa e Roseira 1 x 1 Cruzeiro

Altino Amaral (Roseira de Cima)

Inter 0 x 9 Jardim Eliza e União RC 1 x 1 Roseira de Baixo

Taça Prata – 5ª Rodada – Domingo

Américo Tonietti (Roseira de Baixo)

Atlético Curva Noventa 2 x 3 Máfia e Vila Nassif 2 x 0 Guedes

Altino Amaral (Roseira de Cima)

Bom Jardim 1 x 0 Vitória e Juventude 1 x 2 Pinheiros

Taça Ouro – 5ª Rodada – Sábado

Campo do Azulão

Peralta 1 x 4 Coringão e Engra 2 x 1 Vila São José

Taça Ouro – 5ª Rodada – Domingo

Audaz 0 x 4 Fantasma do Morro e Aliança 2 x 0 Beira Rio

CLASSIFICAÇÃO TAÇA PRATA GRUPO A

1º – Amigos do Floripa………….11 pg

2º – Roseira de Baixo………….. 7 pg

3º – Juventude FC………………..7 pg

4º – Pinheiros………………………7 pg

5º- Cachorro da Neblina…….6 pg

6º – Máfia…………………………. 5 pg

7º – União RC…………………….5 pg

8º – Atlético Curva Noventa….4 pg

9º – Black Lightning…………….1 pg

CLASSIFICAÇÃO TAÇA PRATA GRUPO B

1º – Bom Jardim ………………….10 pg

2º – Jardim Eliza…………………… 9 pg

3º – U.S.Vila Nassif…………………9 pg

4º – Cruzeiro…………………………..8 pg

5º- Cruzeiro do Sul FC…………7 pg

6º – Guedes………………………. 6 pg

7º – Roseira…………………………5 pg

8º – Vitória…………………………..1 pg

9º – Inter………………………………1 pg

CLASSIFICAÇÃO TAÇA OURO

1º – Engra………………………..13 pg

2º – Peralta…………………….. 12 pg

3º – Aliança……………………….12 pg

4º – Coringão……………………..10 pg

5º- Fantasma do Morro……..6 pg

6º – Vila São José…………… 4 pg

7º – Beira Rio…………………..1 pg

8º – Audaz………………………..0 pg

Foto: Thiago Carvalho