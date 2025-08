JBS firma convênio com o governo federal para oferta de emprego a beneficiários do Bolsa Família

Objetivo é promover a inclusão socioeconômica de inscritos no Cadastro Único. Convênio tem duração de dois anos

A JBS assinou na última quinta-feira (31) um acordo de cooperação técnica com o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), para viabilizar a oferta de vagas de emprego a inscritos no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. O sistema é a principal porta de entrada para programas como o Bolsa Família.

O convênio entre a JBS e o governo federal tem duração de dois anos e o objetivo de promover a inclusão socioeconômica das pessoas inscritas no CadÚnico. O acordo foi celebrado na sede da JBS em São Paulo, com a presença do ministro do Desenvolvimento, Wellington Dias, do conselheiro da JBS Wesley Batista e do CEO global da empresa, Gilberto Tomazoni.

“Acreditamos que a geração de emprego é uma das formas mais efetivas de inclusão social. Ao unirmos esforços com o MDS, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento das comunidades onde atuamos e contribuímos para ampliar o acesso a oportunidades formais de trabalho”, afirmou Wesley Batista. “O que mais ouvimos nas nossas unidades são pessoas que querem oportunidade, não só por elas, mas pelas famílias delas. Valorizar gente é o que move a JBS. E quem faz tudo acontecer aqui são as pessoas. A expectativa de um futuro melhor é o que nos incentiva a oferecer portas abertas para quem quer transformar a própria história”, enfatizou.

Uma das maiores empregadoras do país, a JBS conta com unidades de produção em mais de 100 municípios brasileiros e um total de 158 mil colaboradores no país. Para o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, a empresa acredita na força de trabalho como motor de transformação. “Estamos presentes em centenas de municípios brasileiros, impulsionando o desenvolvimento social por meio da geração de empregos, da formação de pessoas e do fortalecimento das comunidades. E fazemos isso com um objetivo claro: sermos os melhores naquilo que nos propusemos a fazer”, destacou.

Para viabilizar a participação dos inscritos no CadÚnico nos processos seletivos da companhia, o MDS atuará em parceria com órgãos da rede de assistência social para garantir, de forma impessoal, o acesso às informações necessárias, mediante consentimento prévio dos candidatos.

No evento, o ministro Wellington Dias ressaltou que o social precisa ser parte estratégica integrada ao econômico. “Não dá para tratar a fome separadamente da pobreza e nem os dois separados da economia. É preciso integrar o social, o ambiental e o econômico para vermos a mudança acontecer”, declarou.

O compartilhamento de dados com a JBS será realizado em conformidade com a Política de Privacidade da empresa e com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Pelo acordo, caberá à JBS realizar os processos seletivos e encaminhar ao MDS os dados dos candidatos contratados, a fim de validar sua elegibilidade no CadÚnico. Criado em 2001, o sistema reúne informações de famílias de baixa renda existentes no país para inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda.

