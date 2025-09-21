Jorge & Mateus, Luan Santana e Wesley Safadão comandam a segunda noite da 36ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival

O JRF reuniu grandes shows, emoção nas arenas e presença de celebridades como Gabriel Medina, Gkay, Luiz Bacci, Talitha Morete, Marina Fabris e Marco Tulio, que movimentaram a noite em Jaguariúna

Neste sábado (20), o Jaguariúna Rodeo Festival (JRF) 2025 contou com um público de mais de 40 mil pessoas e agitou a segunda noite de festa com shows de Jorge & Mateus, Luan Santana e Wesley Safadão, que apresentaram seus maiores sucessos e contagiaram o público presente. Etapa emblemática do Circuito Sertanejo, o festival mantém sua tradição em competições de montaria, unindo diferentes gerações e estilos musicais, ao mesmo tempo em que se reinventa para dialogar com a nova geração.



“Se apresentar em Jaguariúna tem sempre um gostinho único. Já colecionamos memórias marcantes nesse palco e é uma felicidade retornar justamente no ano em que completamos 20 anos de carreira. Estamos felizes de entregar aquele show memorável para cantar junto do início ao fim com todo mundo”, destaca Jorge. “Mais um ano aqui em Jaguariúna, um dos maiores rodeios do país. Que noite inesquecível”, comenta Luan. “Muito feliz em estar de volta ao Jaguariúna Rodeo Festival. Estou aqui hoje não para trabalhar, mas para me divertir com vocês”, ressalta Wesley.



Além da festa, que é uma das maiores do interior paulistano e terá mais um final de semana de duração, o público acompanhou a final de grandes competições das modalidades Ranch Sorting, Team Penning, Team Penning mirim e Cutiano. No Ranch Sorting, os campeões foram Hugo Maurício e Edson Machado, com tempo de 79,085. No Team Penning, Caminhãozinho, Gabriel Lemos e Eros Matteo conquistaram o primeiro lugar, com o tempo final de 12,119. Já na categoria mirim da mesma modalidade, os vencedores foram Miguel Bruno, Marília Tonoli e Pedro Avancini, com o tempo final de 17,418 foram campeões. Na categoria individual de Cutiano, Lucas Batista Dantas foi o vencedor e a equipe Cutianeiros garantiu o pódio na modalidade.



A primeira noite também contou com a presença de celebridades e influenciadores que prestigiaram o evento no Camarote Brahma, como Gabriel Medina, Gkay, Luiz Bacci, Talitha Morete, Marco Túlio e Marina Fabris.

Para o próximo final de semana, o Jaguariúna Rodeo Festival contará com shows de Bruno & Marrone, Ana Castela, Natanzinho Lima, Diego & Arnaldo, no dia 27. Além da cantora internacional Kacey Musgraves, Zé Neto & Cristiano, Nattan e Dennis, no dia 28. Os ingressos das duas últimas noites ainda estão à venda, pela Total Acesso, distribuídos nos setores Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.

Serviço – Jaguariúna Rodeo Festival 2025

Data: 19, 20, 26 e 27 de setembro

Endereço: Red Eventos – Av. Antártica, 1530 – Santa Úrsula, Jaguariúna – SP, 13918-000

Ingressos: Total Acesso

Sobre o Jaguariúna Rodeo Festival

Celebrando 36 anos em 2025, o Jaguariúna Rodeo Festival faz parte do Circuito Sertanejo e é organizado pela Diverti. O evento reúne os maiores nomes do sertanejo brasileiro na cidade de Jaguariúna, em São Paulo, em quatro dias de festa, e, além de shows inesquecíveis, traz as principais provas de arena do país e estrutura impecável, distribuída em cinco setores e mais de 400.000 m².

Sobre o Circuito Sertanejo

O Circuito Sertanejo é a maior plataforma de shows do Brasil e reúne os seis principais eventos de música sertaneja do país: Expo Londrina, Ribeirão Rodeo Music, Pedro Leopoldo Rodeio Show, Festa do Peão de Boiadeiro Barretos, Jaguariúna Rodeo Festival e Caldas Country Festival. A iniciativa é fruto das parcerias entre Together – unidade de negócios da Ambev, que atua como facilitadora no mercado de grandes eventos, conectando pessoas, soluções e serviços – e a Diverti – empresa do Grupo DVT com mais de 30 anos de experiência e atuação na indústria do entretenimento.

Sobre o Grupo DVT

O Grupo DVT é um grupo empresarial que gera negócios a partir do entretenimento. Suas empresas oferecem soluções completas na gestão de marcas e eventos, com competências que abrangem desde a criação e produção de eventos até a operação de alimentos e bebidas, gestão de dados, marketing de influência, tecnologia e ativações de marcas. Com mais de 30 anos de atuação no mercado e sede em São Paulo, o Grupo DVT é um dos mais completos grupos de entretenimento e negócios do Brasil. Isso porque acredita na conexão entre marcas e públicos a partir da criação de experiências que geram resultados. Para cumprir essa missão, o grupo conta com um portfólio de marcas reconhecidas nacionalmente, como Circuito Sertanejo, Jaguariúna Rodeo Festival, Caldas Country Festival, Camarote Bar Brahma e Coala Festival. Fazem parte do Grupo DVT as empresas Diverti, Total Acesso, Cooler DVT, Clan DVT, Coala Music e Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH).