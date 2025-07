Jornada de Crédito reúne empreendedores e instituições financeiras em Campinas

Iniciativa é voltada a MEIs, MEs, EPPs e produtores rurais das 22 cidades da região

Na primeira quarta-feira de agosto (6), o Sebrae-SP realiza o Dia do Crédito em Campinas. A iniciativa é uma parceria entre o Sebrae-SP, a Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), a Desenvolve SP e instituições financeiras.

O evento é destinado a microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs), empresas de pequeno porte (EPPs) e produtores rurais dos 22 municípios da região: Águas de Lindóia, Amparo, Artur Nogueira, Campinas, Conchal, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Monte Mor, Paulínia, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Serra Negra, Socorro, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Segundo Sergio Diniz, consultor de negócios do Sebrae-SP, o objetivo da ação é apresentar as diferentes modalidades de crédito disponíveis no mercado, estimular o uso consciente dos recursos financeiros e aproximar os empresários das instituições financeiras.

“O evento visa divulgar as principais linhas de crédito voltadas aos pequenos negócios”, explica o

consultor. “A programação começa com uma palestra do Sebrae sobre o uso consciente do crédito,

seguida da apresentação das instituições participantes, que trarão seus produtos e serviços voltados à pessoa jurídica.”

Ainda de acordo com Sergio, o conteúdo da palestra será prático e direto. “É fundamental falar sobre crédito consciente, e é justamente esse o foco da nossa apresentação: as dez dicas para o uso adequado do crédito”, destaca.

Ao final do evento, será realizada uma rodada de negociações entre os empresários e as instituições

financeiras presentes. “O Dia do Crédito oferece uma visão atualizada sobre o uso estratégico dos recursos, contribuindo para que as empresas estejam mais preparadas e competitivas no mercado”, conclui o consultor.

SERVIÇO

Jornada de Crédito Campinas

6 de agosto de 2025 (quarta-feira)

A partir das 9h

Associação Comercial e Industrial de Campinas – ACIC (Rua José Paulino, 1111 – Centro, Campinas/SP)

Evento Gratuito

Inscrições: https://agenda.sebraesp.com.br/campinas/evento/4206/turma/35658281