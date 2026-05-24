Jovem se entrega à PM após matar homem e abandonar partes do corpo em Amparo

Suspeito de 20 anos alegou ter agido após desentendimento familiar; caso segue sob investigação da Polícia Civil

A Polícia Militar do Estado de São Paulo informou que foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio consumado em Amparo. O principal suspeito, um jovem de 20 anos, procurou espontaneamente a corporação para se entregar.

Segundo relato apresentado pelo autor à polícia, o crime teria ocorrido após desentendimentos familiares. De acordo com a versão dele, ao ouvir gritos vindos do interior da residência, encontrou a vítima, de 33 anos, sobre sua companheira, de 19 anos. Neste momento, segundo afirmou, interveio utilizando uma faca.

Ainda conforme o depoimento inicial, houve luta corporal entre os dois homens, resultando na morte da vítima. As informações apuradas indicam que, no dia seguinte ao crime, o suspeito teria esquartejado o corpo e colocado as partes em sacos plásticos, abandonando os restos mortais em diferentes pontos de Amparo.

Partes do corpo foram localizadas na residência, em áreas do bairro Flamboyant e também nas proximidades do cemitério municipal. Segundo a polícia, todos os restos mortais foram encontrados.

Após acionar a Polícia Militar para se entregar, o homem foi localizado, preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Serra Negra, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A companheira do suspeito ainda não prestou depoimento por estar em estado de choque, conforme informado pela PM. A perícia técnica realizou os trabalhos nos locais relacionados à ocorrência.

O caso segue em andamento e será investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que deverá apurar as circunstâncias do crime e ouvir os envolvidos.

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