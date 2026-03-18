Judô de Amparo participa da Copa São Paulo e ganha experiência para novas competições

Equipe contou com 11 atletas no Ginásio do Ibirapuera e já se prepara para próximas disputas da temporada

A equipe de judô de Amparo participou entre os dias 13 e 15 de março da Copa São Paulo de Judô, realizada no Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, uma das competições mais tradicionais da modalidade.

Representando o município, 11 atletas da Secretaria de Esporte e Juventude entraram no tatame em disputas de alto nível técnico. Apesar de não conquistarem medalhas nesta edição, a participação foi considerada importante para o desenvolvimento esportivo do grupo.

Segundo a organização, competições desse porte proporcionam aprendizado, experiência e fortalecimento dos atletas para desafios futuros.

A delegação contou com o acompanhamento dos senseis Fabio Nora, Rone Bertoncini, José Augusto Barbosa e Antônio Vido Júnior, que deram suporte técnico e motivacional durante o evento.

A equipe já se prepara para a continuidade da competição no próximo fim de semana, quando sete atletas das categorias sub-11 e veteranos representarão Amparo em disputas na cidade de São Bernardo do Campo.

O judô de Amparo conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, que mantém o incentivo às atividades esportivas no município.

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