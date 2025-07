Judô de Artur Nogueira no TOP 5 dos Jogos Regionais 2025

Modalidade já conquistou ouro, prata e bronze nos primeiros dias da competição em Bragança Paulista

A equipe de judô de Artur Nogueira começou os 67º Jogos Regionais com grandes conquistas. Logo no primeiro dia de disputas, sexta-feira (04/07), atletas do município garantiram as primeiras medalhas nas categorias por equipe e no Nage no Kata, na cidade de Bragança Paulista.

Destaque para o feminino por equipes

Atual vice-campeã geral, a equipe feminina foi cabeça de chave e estreou contra Americana, em confronto acirrado. Com vitórias de Karoline Marques, Camila Vieira e uma luta decisiva vencida por Sophia Correa, a equipe superou Americana por 3 a 2.

Na semifinal, Artur Nogueira enfrentou Bragança Paulista e venceu com tranquilidade por 3 a 0. Na final da chave cruzada contra Hortolândia, o placar ficou novamente em 2 a 2, com derrota apenas nos segundos finais da luta decisiva. Com a combinação dos resultados, a equipe nogueirense garantiu a medalha de bronze.

Desempenho do masculino

A equipe masculina estreou com vitória sobre Bom Jesus dos Perdões por 3×0, com triunfos de Vinicius Franze, Mauro Félix e Michel Barbosa. Nas quartas de final, a equipe foi superada por Indaiatuba e finalizou a participação por equipes na 8ª colocação.

No Nage no Kata, Kauan Cabrini e Wallace Ribeiro ficaram em 5º lugar, enquanto Larissa Barbosa e Sophia Correa garantiram mais uma medalha de bronze para Artur Nogueira.

Sábado de ouros e vitórias individuais

As disputas individuais do sábado (05/07) renderam grandes emoções e medalhas. O principal destaque foi Camila Vieira, que conquistou duas medalhas de ouro: uma na categoria até 57kg, tornando-se bicampeã dos Jogos Regionais, e outra no Absoluto, categoria sem limite de peso.

“Entrei com muita vontade de lutar, sem pensar nos resultados. Queria representar bem todos que confiam em mim. Me senti preparada e feliz com tudo o que conquistei”, destacou a campeã Camila Vieira.

Bianca Rodrigues também brilhou ao vencer todas as lutas até a final, onde foi superada por Indaiatuba e ficou com a medalha de prata — sua primeira em Jogos Regionais.

Outras participações femininas incluíram:

Karoline Marques – 6ª colocada (até 63kg)

Francijane Roberta – 5ª colocada (até 78kg)

Pratas e bronzes no masculino individual

O judoca Michel Barbosa conquistou duas medalhas de prata: uma na categoria até 100kg e outra no Absoluto, após chegar à final contra Ricardo Koga, referência nacional, sendo superado apenas na luta decisiva.

Outro destaque foi André Nominato (Sensei Juninho), que venceu todas as lutas até a final da categoria até 90kg, onde ficou com a prata. Luan Neves, na categoria até 66kg, foi derrotado na estreia, mas venceu todas as lutas da repescagem e ficou com a medalha de bronze.

Demais participações no masculino:

Gustavo Tristão – 5º colocado (até 60kg)

Iago Araújo – 8º colocado (até 73kg)

Rodrigo Gomes – 6º colocado (até 81kg)

Vinicius Franze – 5º colocado (acima de 100kg)

Reconhecimento ao esforço e superação

“Participamos desses Jogos enfrentando baixas e lesões, mas com atletas comprometidos em dar o melhor de si. Os resultados refletem esse esforço coletivo”, avaliou o técnico Rodolpho Lavoura.

Com os resultados acumulados nas disputas por equipes, Nage no Kata, individuais e absoluto, o Judô Masculino encerrou sua participação na 4ª colocação geral, enquanto o Judô Feminino ficou com o Vice-Campeonato Geral, garantindo vaga nos Jogos Abertos do Interior.

“Nossos atletas enfrentaram muitos desafios e renúncias para estarem aqui. O mais gratificante é ver que a maioria deles foi formada em nosso próprio projeto municipal de judô. São inspiração para as próximas gerações”, completou o técnico Lucas Vieira.

Artur Nogueira no Top 5 dos Jogos Regionais

Com os resultados do Judô, Artur Nogueira fechou o segundo dia de competições na 5ª posição da Classificação Geral, atrás de Indaiatuba, Campinas, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

“Comemoramos muito os resultados do judô, que são fruto de um trabalho sério e de longo prazo. Seguimos confiantes com nossas equipes nas demais modalidades, buscando mais medalhas e representando bem o município”, finalizou o secretário de Esportes Caio Rodrigues.

As disputas dos Jogos Regionais continuam até o dia 13 de julho.