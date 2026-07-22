Judô de conquista título por equipes nos 68º Jogos Regionais

Delegação nogueirense sobe ao lugar mais alto do pódio e garante classificação para os Jogos Abertos do Estado de São Paulo

O judô de Artur Nogueira conquistou o título por equipes dos 68º Jogos Regionais, confirmando a força da modalidade no município e garantindo vaga nos Jogos Abertos, que serão disputados em outubro, em Votuporanga.

A conquista é resultado do desempenho coletivo da delegação nogueirense, formada pelos atletas Lucas Vieira, Lucas Brito, Michel Barbosa, João Victor Lopes, Gustavo Prates, Mauro Félix, Ricardo Koga e Guilherme Guarinon, sob o comando do professor Rodolpho Lavoura.

Além do título coletivo, os atletas também se destacaram nas disputas individuais. Michel Barbosa foi campeão na categoria até 100 kg e vice-campeão na categoria absoluto. André Junior conquistou o vice-campeonato na categoria até 90 kg. Lucas Vieira ficou com o vice-campeonato na categoria até 81 kg e terminou em terceiro lugar na classificação geral. Vinicius Franze alcançou a quarta colocação na categoria acima de 100 kg, enquanto Gustavo Tristão terminou em quarto lugar na categoria até 60 kg.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou que o resultado reflete o trabalho desenvolvido com os atletas e o investimento no esporte do município.

“O título por equipes demonstra a dedicação dos nossos atletas, da comissão técnica e de todos que trabalham pelo fortalecimento do esporte em Artur Nogueira. Parabenizo cada competidor e o professor Rodolpho Lavoura por levarem o nome da nossa cidade ao lugar mais alto do pódio.”

Com a classificação, os atletas que conquistaram ouro e prata nos Jogos Regionais representarão Artur Nogueira nos Jogos Abertos, uma das mais importantes competições esportivas do calendário estadual.