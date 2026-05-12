Judoca de Mogi Mirim, deficiente visual, brilha na seletiva Jogos Escolares Paralímpicos

O judoca Murilo Ribeiro Costa, atleta com deficiência visual e aluno da rede municipal de educação de Mogi Mirim, foi um dos destaques da terceira seletiva dos Jogos Escolares Paralímpicos do Estado de São Paulo (JEESP) 2026, realizada no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CTPB), em São Paulo, entre os dias 7 e 9 de maio.

A competição reuniu jovens atletas de 11 a 19 anos em diferentes modalidades paralímpicas, como judô, badminton, tênis de mesa, goalball e vôlei sentado. Cerca de 105 participantes integraram esta etapa, que tem como objetivo selecionar talentos para compor o Time SP nas Paraolimpíadas Escolares, previstas para novembro de 2026.

Murilo, estudante da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) “Nelson Neves de Souza”, competiu no judô para atletas com deficiência visual, nas classes B1 e B2, e obteve excelente resultado ao conquistar a segunda colocação na categoria ligeiro, para competidores de até 38 quilos.

A seletiva faz parte do calendário oficial do JEESP 2026, que teve início em março e contempla 14 modalidades paralímpicas ao longo dos meses de abril e maio. O evento é organizado pela Secretaria Estadual de Esportes, pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e pela Federação do Desporto Escolar do Estado de São Paulo (Fedeesp), reforçando o compromisso com a inclusão e o desenvolvimento do esporte escolar paralímpico. O judoca se prepara para tentar nova disputa no mês de novembro, representando o Estado.

Além do desempenho escolar, Murilo também integra a escolinha de judô da (SEL) Secretaria de Esporte e Lazer, onde treina sob o comando da sensei Jaqueline Oliveira, responsável pelo acompanhamento técnico e desenvolvimento esportivo do atleta.