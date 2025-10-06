Judocas de Artur Nogueira conquistam 15 medalhas na Copa Jaguariúna

Atletas do Projeto Judô Esporte Social se destacaram entre mais de 700 competidores de 41 equipes da região de Campinas

O esporte nogueirense segue colecionando conquistas. No último domingo (5), a equipe do Projeto Judô Esporte Social, da Secretaria de Esporte e Lazer de Artur Nogueira, brilhou na Copa Jaguariúna de Judô, realizada no Ginásio Azulão. Entre 780 judocas de 41 equipes da região de Campinas, os 25 representantes nogueirenses garantiram 15 medalhas; sendo 8 de ouro, 2 de prata e 5 de bronze.

O grande destaque da competição foi a equipe Sênior, formada por atletas da primeira geração do Projeto Judô Esporte Social, que subiu completa ao pódio. Na categoria Sênior -81kg, Lucas Vieira e Dione Antônio protagonizaram uma final emocionante, com vitória de Lucas, que comemorou o retorno aos tatames após mais de um ano afastado por lesão.

“Foi uma alegria imensa voltar a competir, ainda mais dividindo o pódio com um amigo e vendo nossas crianças vibrando a cada luta”, celebrou o professor Lucas Vieira.

Os professores André Júnior (Sênior -90kg) e Camila Vieira (Sênior -63kg) também conquistaram ouro, enquanto Kauan Cabrini garantiu o bronze na categoria Sênior -100kg.

A nova geração do judô nogueirense também fez bonito. Com lutas intensas e cheias de garra, conquistaram o ouro: Maria Gabriela (Sub13 -28kg), Pietro Vaz (Sub13 -34kg), Lucas Santos (Sub13 -47kg), Lucas Botasso (Sub15 -45kg) e Sophia Correa (Sub18 -67kg). Já Kauan Xavier (Sub15 -50kg) levou a prata, após uma trajetória de grandes vitórias até a final.

Completaram o quadro de medalhas Francisco Aranha (Sub13 -38kg), Eduardo Maia (Sub13 -42kg), Gustavo Santos (Sub13 -47kg) e Luiz Vincent (Sub15 -81kg), que trouxeram o bronze para Artur Nogueira.

Para o professor Rodolpho Lavoura, o resultado reforça o propósito do projeto.

“Foi um dia especial. Conseguimos unir diferentes gerações do judô nogueirense e preparar nossos atletas para a final do Campeonato Paulista. Foi um momento de emoção e aprendizado para todos”, destacou.

O secretário de Esporte e Lazer Caio Rodrigues também celebrou o desempenho da equipe. “É gratificante ver o retorno de atletas que já fizeram história no nosso judô, servindo de exemplo para os mais jovens. Além dos resultados expressivos, essa troca entre gerações fortalece a equipe e mostra o quanto o esporte transforma vidas”, concluiu.