Judocas de Artur Nogueira conquistam cinco medalhas na final do Campeonato Paulista

Atletas do Projeto Judô Esporte Social – apoiado pela Prefeitura – se destacaram entre mais de 1.700 competidores em São Bernardo do Campo

A equipe de judô de Artur Nogueira garantiu um desempenho expressivo na Final do Campeonato Paulista Aspirante, realizada no último sábado (25), em São Bernardo do Campo. O evento, organizado pela Federação Paulista de Judô, reuniu mais de 1.700 atletas de 270 equipes de todo o estado, e a equipe nogueirense encerrou a competição com cinco medalhas conquistadas.

O projeto da Secretaria de Esporte e Lazer de Artur Nogueira foi representado por dez judocas classificados após a Copa São Paulo e a Fase Inter Regional. O grande destaque ficou por conta de Francijane Silva e Henrique Marangone, que venceram todas as lutas até a grande final. Henrique garantiu a prata e o título de vice-campeão paulista aspirante na categoria Sub-15 até 55kg, após ser superado pelo atleta de Lorena. Já Francijane conquistou a medalha de prata e o título de vice-campeã paulista aspirante na categoria Adulto até 78kg, após enfrentar a adversária de Taubaté.

Outros três atletas de Artur Nogueira também subiram ao pódio: Lucas Botasso, medalha de bronze na categoria Sub-15 até 45kg; João Paulo Sconfienza, medalha de bronze na categoria Sub-15 até 50kg; Bianca Rodrigues, medalha de bronze na categoria Adulto até 52kg.

Com o total de cinco medalhas, o resultado foi amplamente comemorado pelos professores.

“Participar de uma final de Campeonato Paulista já é motivo de muito orgulho, haja vista a dificuldade para garantir a classificação. Subir ao pódio é maravilhoso e consolida todo o sucesso do projeto ao longo dos anos”, destacou a professora Camila Vieira.

O professor Lucas Vieira também celebrou o desempenho da equipe. “Metade de nossos judocas voltaram com medalhas. Vencemos 68% das lutas que fizemos e, mesmo nas derrotas, observamos uma competitividade que nos entusiasma. Acredito que a continuidade desse trabalho trará ainda mais resultados no futuro”, completou.

FINAL DO PAULISTA SÊNIOR

No domingo (26), o Judô Nogueirense voltou a São Bernardo do Campo para disputar a Final do Campeonato Paulista Sênior, competição que define o ranking para a formação da Seleção Paulista que disputará o Campeonato Brasileiro. A atleta Sophia Corrêa, de apenas 17 anos, representou Artur Nogueira após garantir a vaga na Fase Inter Regional. Apesar de não ter chegado à disputa por medalhas, sua participação foi elogiada pela equipe técnica.

“Sophia é uma atleta da categoria Sub-18 que conquistou a vaga para competir com a elite do judô paulista. Mesmo com a derrota, sua participação muito nos orgulhou”, explicou o professor Rodolpho Lavoura.

O secretário de Esporte e Lazer, Caio Rodrigues, parabenizou os judocas pelo desempenho e destacou o nível da competição. “O esporte paulista possui um nível técnico altíssimo. Subir ao pódio em um Campeonato Paulista é um feito que merece todo o reconhecimento. Parabéns a todos os atletas e à equipe que mantém resultados consistentes ao longo do ano”, concluiu.