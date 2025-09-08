Judocas de Artur Nogueira conquistam três medalhas em torneio do Palmeiras

Com mais de 1.400 atletas em disputa, o torneio teve como destaques os nogueirenses Maria Gabriela, Pietro e Lis, que garantiram um ouro e duas pratas para o município

A equipe do Projeto Judô Esporte Social, desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer de Artur Nogueira, conquistou três medalhas na 54ª edição do Torneio Periquito de Judô, realizada no último sábado (6), no Ginásio Palestra Itália, em São Paulo. O evento foi organizado pela Sociedade Esportiva Palmeiras em parceria com a Federação Paulista e reuniu 1.400 judocas de 123 equipes, com disputas desde o Sub-9 até o sênior (adulto).

Representando o município, os 17 judocas nogueirenses alcançaram excelentes resultados. Maria Gabriela Pezza Mamede, de 11 anos, foi campeã da categoria Sub-13 Super Ligeiro, após vencer todas as lutas. Já Pietro Vaz chegou até a final e conquistou o vice-campeonato na categoria Sub-13 Meio Leve. Outra medalha de prata veio com Lis Gonçalves, vice-campeã da categoria Sub-13 Pesado.

As classificações renderam uma medalha de ouro e duas de prata para o município.

“Há uma semana, Maria e Pietro foram medalhistas na final do Campeonato Paulista. Eles acumulam bons resultados em 2025, fruto de todo empenho, disciplina e dedicação”, destacou a professora Camila Vieira.

O professor Rodolpho Lavoura também avaliou a participação da equipe. “Além de numerosa, essa competição apresentou um excelente nível técnico. Estamos felizes com as três medalhas conquistadas, e a participação em geral foi muito positiva. Todos fizeram grandes lutas contra grandes adversários. Erros e acertos serão discutidos e trabalhados durante a próxima semana”, afirmou.

O próximo desafio do judô nogueirense será o Torneio de Judô de Indaiatuba, última competição antes da fase de classificação para o Paulista da classe Aspirante.

O secretário de Esporte e Lazer Caio Rodrigues comemorou os resultados. “Sabemos da dificuldade de competir com equipes tradicionais, e por isso destacamos o excelente trabalho realizado com esses judocas. Acompanhamos os resultados com muita alegria e entusiasmo a cada participação”, afirmou.