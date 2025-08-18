Juventude goleia por 12 a 0 e é destaque da Taça Prata em Jaguariúna
Rodada do Amadorzão 2025 teve oito partidas disputadas e movimentou os campos do município
O Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão 2025, promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Jaguariúna teve sequência neste final de semana com 8 jogos agendados pela 8ª rodada da Taça Prata.
A goleada do Juventude por 12 a 0, domingo no Campo do Américo Antonietti, foi o grande destaque. Confira os resultados e a classificação:
Taça Prata – Sábado
Américo Tonietti (Roseira de Baixo)
Roseira 4 x 0 Inter e Atlético Curva Noventa 1 x 1 Pinheiros
Altino Amaral (Roseira de Cima)
União RC 0 x 1 Cachorros da Neblina e Vitória 2 x 1 Guedes
Taça Prata – Domingo
Américo Tonietti (Roseira de Baixo)
Juventude 12 x 0 Black Lightining e Bom Jardim 1 x 4 Cruzeiro do Sul
Altino Amaral (Roseira de Cima)
Vila Nassif 1 x 0 Cruzeiro e Roseira de Baixo 1 x 0 Máfia
CLASSIFICAÇÃO TAÇA PRATA GRUPO A
1º – Roseira de Baixo…………..14 pg
2º – Amigos do Floripa……….. 10 pg
3º – Juventude FC………………..11 pg
4º – Pinheiros……………………….11 pg
5º- Máfia………………………….11 pg
6º – Cachorro da Neblina…. 10 pg
7º – Atlético Curva Noventa….9 pg
8º – União RC…………………….6 pg
9º – Black Lightning…………….1 pg
CLASSIFICAÇÃO TAÇA PRATA GRUPO B
1º – U.S. Vila Nassif…………..16 pg
2º – Cruzeiro…………………….. 14 pg
3º – Bom Jardim………………….14 pg
4º – Jardim Eliza………………….13 pg
5º- Roseira………………………12 pg
6º – Cruzeiro do Sul………… 10 pg
7º – Guedes……………………..6 pg
8º – Vitória…. …………………..4 pg
9º – Inter………………………….1 pg
Foto: Thiago Carvalho