Juventude goleia por 12 a 0 e é destaque da Taça Prata em Jaguariúna

Rodada do Amadorzão 2025 teve oito partidas disputadas e movimentou os campos do município

O Campeonato Amador de Futebol – Amadorzão 2025, promovido pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Jaguariúna teve sequência neste final de semana com 8 jogos agendados pela 8ª rodada da Taça Prata.

A goleada do Juventude por 12 a 0, domingo no Campo do Américo Antonietti, foi o grande destaque. Confira os resultados e a classificação:

Taça Prata – Sábado

Américo Tonietti (Roseira de Baixo)

Roseira 4 x 0 Inter e Atlético Curva Noventa 1 x 1 Pinheiros

Altino Amaral (Roseira de Cima)

União RC 0 x 1 Cachorros da Neblina e Vitória 2 x 1 Guedes

Taça Prata – Domingo

Américo Tonietti (Roseira de Baixo)

Juventude 12 x 0 Black Lightining e Bom Jardim 1 x 4 Cruzeiro do Sul

Altino Amaral (Roseira de Cima)

Vila Nassif 1 x 0 Cruzeiro e Roseira de Baixo 1 x 0 Máfia

CLASSIFICAÇÃO TAÇA PRATA GRUPO A

1º – Roseira de Baixo…………..14 pg

2º – Amigos do Floripa……….. 10 pg

3º – Juventude FC………………..11 pg

4º – Pinheiros……………………….11 pg

5º- Máfia………………………….11 pg

6º – Cachorro da Neblina…. 10 pg

7º – Atlético Curva Noventa….9 pg

8º – União RC…………………….6 pg

9º – Black Lightning…………….1 pg

CLASSIFICAÇÃO TAÇA PRATA GRUPO B

1º – U.S. Vila Nassif…………..16 pg

2º – Cruzeiro…………………….. 14 pg

3º – Bom Jardim………………….14 pg

4º – Jardim Eliza………………….13 pg

5º- Roseira………………………12 pg

6º – Cruzeiro do Sul………… 10 pg

7º – Guedes……………………..6 pg

8º – Vitória…. …………………..4 pg

9º – Inter………………………….1 pg

Foto: Thiago Carvalho