Karatê em movimento: aulas gratuitas começam em Santo Antônio de Posse

A energia tomou conta do tatame no Centro Múltiplo do Idoso nesta quarta-feira (16), com o início das aulas gratuitas de Karatê promovidas pela Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio do Departamento de Esporte e Lazer. A atividade é voltada a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, com encontros sempre às quartas-feiras, das 19h às 20h30.

No primeiro dia, os alunos foram apresentados aos fundamentos da modalidade, em um ambiente de disciplina, respeito e concentração. As aulas são ministradas pelo Sensei Edson, da equipe Karatê Posse, reconhecida pelo trabalho sério e comprometido com a formação de jovens atletas.

De acordo com o Supervisor de Gestão, Paulo Marcelino de Oliveira Filho, o projeto representa mais uma ação concreta de valorização do esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. “Sabemos o quanto o esporte transforma vidas. Essa é uma oportunidade para nossas crianças aprenderem mais do que golpes e técnicas – elas aprendem valores que levam para toda a vida”, destacou.

Quem ainda não participou pode se inscrever. As vagas seguem abertas e o contato deve ser feito diretamente com o Sensei Edson, pelo WhatsApp: (19) 97405-1634.