Lançamento da Expo Artur 2025 anuncia atrações e elege Rainha e Princesas

Evento realizado ontem 12 de setembro confirmou quatro noites de shows entre 30 de outubro e 2 de novembro; abertura com Gino e Geno terá entrada franca

A Expo Artur 2025 foi oficialmente lançada ontem, 12 de setembro de 2025, em evento ocorrido na Fazenda Mana em Artur Nogueira que apresentou a programação musical completa e anunciou a escolha da Rainha e das Princesas desta edição. A festa acontecerá de 30 de outubro a 2 de novembro, com quatro noites de atrações imperdíveis.

A abertura, na quinta-feira (30), terá show de Gino e Geno e contará com entrada franca ao público. Na sexta-feira (31), sobe ao palco Jiraya Uai. O sábado (1º) será marcado por duas apresentações: Rio Negro e Solimões, e Antony e Gabriel. No domingo (2), encerrando a programação, se apresentam Natanzinho Lima e Turma do Pagode.

Programação por dia

— 30/10 (quinta-feira): Gino e Geno — entrada franca

— 31/10 (sexta-feira): Jiraya Uai

— 01/11 (sábado): Rio Negro e Solimões; Antony e Gabriel

— 02/11 (domingo): Natanzinho Lima; Turma do Pagode

Durante o evento de lançamento, além da divulgação das atrações, foram oficializadas a Rainha e as Princesas da Expo Artur 2025, que representarão a festa ao longo das ações promocionais e nos dias de evento.

A programação está sujeita a ajustes por parte da organização. Novas informações serão divulgadas nos canais oficiais da Expo Artur 2025.

VEJA AS FOTOS AQUI:https://drive.google.com/drive/folders/1WGaP9T0zxjzXkWhDV42cwK6nM2Uzw7MF?usp=sharing

Créditos: José Carlos de Jesus-Milica