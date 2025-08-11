Linha de crédito exclusiva para mulheres do campo impulsiona cultivo e transforma vida de produtoras

Com trajetórias diferentes e marcadas por determinação, produtoras rurais como Vanessa, Regiane e Martina representam a força das mulheres que transformam o campo paulista com trabalho e visão de futuro. Seja dando continuidade ao legado da família, como fez Vanessa ao assumir sozinha a produção de hortaliças; trocando a estabilidade do emprego formal pela vida no campo, como fez Regiane; ou até mesmo mudando completamente de carreira para seguir um sonho, como Martina, que deixou o setor financeiro para empreender na produção de queijos artesanais — todas têm em comum o amor pela atividade rural e a coragem para enfrentar os desafios da agricultura.

Com o apoio do FEAP Mulher, essas produtoras deram novos passos em seus empreendimentos, mostrando como o protagonismo feminino tem impulsionado a inovação e o desenvolvimento sustentável no agronegócio paulista. Entre 2024 e 2025, mais de R$ 25 milhões foram destinados à linha de crédito exclusiva para produtoras, beneficiando aproximadamente 800 mulheres.

Segundo Felipe Alves, secretário-executivo do FEAP, a iniciativa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) em criar uma linha de crédito voltada ao público feminino se baseia na redução da desigualdade e no papel crescente e estratégico das mulheres no campo.

“Embora já estejam à frente de cerca de 39% dos estabelecimentos agropecuários brasileiros, segundo o Censo Agro 2017 (IBGE), as mulheres ainda enfrentam dificuldades no acesso a crédito, assistência técnica e infraestrutura. Ao criar uma linha específica, a SAA busca reduzir desigualdades históricas de acesso a políticas públicas no meio rural, impulsionar o protagonismo feminino na produção agrícola, fomentar a equidade de gênero e fortalecer o papel da mulher na gestão, produção e inovação no campo”, explicou.

Crédito que transforma a produção

Há cinco anos, Martina Sgarbi deixou sua profissão de gerente financeira de uma rede de lojas de enxovais, onde trabalhava há 20 anos, para se dedicar completamente à produção de queijo artesanal. Ela iniciou a produção em Boituva, em um laticínio alugado, e com o auxílio do FEAP Mulher conseguiu montar o próprio estabelecimento na capital.

“Quando houve a mudança para São Paulo, consegui elaborar um modelo de negócio para montar a queijaria. E foi nessa montagem que pedi o financiamento do FEAP Mulher, especificamente para a compra de equipamentos. Esses materiais ajudam a garantir a qualidade da produção e do leite. Por mais que eu seja uma produtora artesanal, preciso fazer tudo da forma correta. O gerador, o ar-condicionado, por exemplo, mantêm o leite nas condições ideais. Com o analisador de leite, consigo verificar suas propriedades e como será o meu queijo. E todos esses equipamentos eu consegui graças ao FEAP Mulher, trazendo mais qualidade ao produto”, destacou a produtora.

Além de Martina, outras produtoras tiveram grandes oportunidades e mudanças impactantes com o apoio do FEAP Mulher, como Regiane Souza, de Guararema. Há 30 anos, ela deixou o emprego com carteira assinada para se dedicar integralmente ao cultivo agrícola e, ao longo dos anos, diversificou sua produção. Atualmente, cultiva morangos, bananas, amoras e framboesas orgânicas em sua propriedade.

“Quando comecei a produção de morangos, participei de uma reunião com a CATI para conhecer a proposta da linha de crédito e acabei solicitando o financiamento para ampliar o cultivo. É um incentivo maravilhoso, que me permitiu não apenas aumentar a produção, mas também reformar o sistema de cultivo, facilitando a atividade com turistas e a colheita. Foi um incentivo maravilhoso, que nos permite colher os frutos antes mesmo de começar a pagar o financiamento”, contou Regiane.

Vanessa Saltiles da Silva, produtora rural de Suzano, na região metropolitana de São Paulo, é um exemplo de resiliência e dedicação à agricultura familiar. Filha de agricultor, cresceu ajudando nas feiras e, eventualmente, na roça — experiência que despertou seu amor pela terra desde a infância. Após o falecimento do pai, decidiu continuar na atividade por conta própria, arrendando a área onde hoje cultiva olerícolas como alface, couve e escarola.

Determinada a seguir na agricultura, buscou alternativas para tornar seu trabalho mais eficiente e sustentável. Foi por meio da Casa da Agricultura da CATI em Suzano que conheceu o Programa FEAP Mulher e o FEAP Pró-Trator.

“Antes de adquirir o trator com canteiradeira e a roçadeira, por meio do FEAP Pró-Trator e do FEAP Mulher, eu pagava pelo serviço de tratorista e, eventualmente, precisava contratar um diarista para ajudar também no controle do mato. Agora, além de economizar nesses gastos, deixei de usar herbicidas para capina química, contribuindo para um menor impacto no meio ambiente”, conta a produtora.

Condições favoráveis: juros baixos e prazos estendidos

O FEAP Mulher Agro SP é uma linha de crédito do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista criada exclusivamente para mulheres agricultoras do estado de São Paulo. Seu objetivo é impulsionar a produção feminina e otimizar a infraestrutura do agronegócio, beneficiando diretamente essas produtoras com a aquisição de equipamentos, máquinas agrícolas, construção de benfeitorias, entre outros investimentos voltados à melhoria do cultivo e da produtividade nas propriedades rurais.

Além de fomentar a produção e fortalecer o protagonismo feminino no agronegócio, o FEAP Mulher oferece condições de pagamento vantajosas, com juros abaixo do mercado e prazos estendidos, como destaca o secretário-executivo do FEAP, Felipe Alves.

“Para gerar impacto real na qualidade de vida e na renda das produtoras rurais, o FEAP Mulher proporciona boas condições de financiamento, com prazo de pagamento de até 84 meses e juros reduzidos de 2% ao ano. Isso permite que as produtoras colham os frutos do investimento antes mesmo de iniciar o pagamento, garantindo melhor estrutura financeira e mais segurança para empreender”, ressaltou Felipe.

Para solicitar o crédito rural, as produtoras podem procurar as Casas da Agricultura ou as unidades regionais da CATI. As instituições também são responsáveis pelo acompanhamento técnico, elaboração dos projetos e apoio às beneficiárias.

Fonte Agência SP