Lucas Gottardello lança novo EP em todas as plataformas digitais esta sexta-feira e faz shows pela região

Com seis músicas em versões acústicas, Sem Medo e Perigo marca nova trajetória do cantor

Com suingue e muita brasilidade, sexta-feira, dia 08 de agosto, a partir das 20h, o EP Sem Medo e Perigo, do cantor e compositor Lucas Gottardello, será lançado em todas as plataformas digitais de música, com acesso gratuito.

O trabalho revisita o repertório autoral do artista, que celebra 10 anos de carreira com este lançamento. São 6 músicas em versões acústicas que mostram um lado mais intimista do compositor. “É como se as histórias das canções pudessem ser contadas de outras maneiras hoje. A vibe é bem tranquila, com violões, guitarras e vocais que realmente trazem as letras para o centro das atenções”, comenta Gottardello.

Segundo o cantor, o nome do EP, “Sem medo e perigo”, foi escolhido por expor mais o lado íntimo dele enquanto compositor. “Às vezes uma sonoridade diferente pode destacar a intimidade que a letra expõe.”, conta Lucas, que sinaliza estar em um momento de se mostrar mais como cantor. O nome também se refere a uma frase da primeira música do projeto, Queda Livre.

Com três shows marcados para este fim de semana, o cantor inicia a nova fase e a divulgação do novo projeto, além de trazer releituras de grandes sucessos de artistas que tanto admira.

Lucas Gottardello

É cantor, compositor e instrumentista autodidata. Compôs sua primeira canção ao piano, com 7 anos de idade. Iniciou sua carreira artística na década de 90. Participou de coros, bandas e desde sempre criando músicas autorais para se apresentar em festivais, onde ganhou prêmios por suas composições. Aos 18 anos, formou a banda “Sonorus”. Gravou suas primeiras canções pop, inspirado em sentimentos reais e cotidianos, proporcionando sinergia com o público. Mineiro, mora em Campinas há 20 anos. Em 2015, deixou a carreira paralela que construiu na área da Publicidade para se dedicar exclusivamente à música. Em 2016 entrou para as plataformas de streaming e, em 2020, lançou o EP “O Que Te Faz Sentir”, com 5 músicas autorais, inclusive a canção “Pra Não Esquecer”, que entrou para a playlist editorial “Amanhecer na Estrada”, do Spotify. De lá pra cá emplacou o single “Clareia”, em 2021, que deu origem a um videoclipe que foi lançado no mesmo ano; e o EP “Devaneio”, que deu origem ao show de mesmo nome, apresentado no Teatro Municipal Castro Mentes, em Campinas. Atualmente, além do trabalho autoral, se apresenta com um show de versões e releituras de grandes sucessos da música brasileira e internacional. Também se juntou aos parceiros de longa data, Fernando Pocai e Gustavo Seixas, no projeto “O Santo Bateu”, realizando um tributo a Lulu Santos e Rita Lee, que são artistas de referência para o trio. Segue compondo e lança em 2025 mais um EP – Sem Medo e Perigo.

SERVIÇO

Lançamento do Ep Sem Medo e Perigo

Dia: 08/08 (sexta-feira) | Hora: 20:00

Local: Todas as plataformas digitais de música | Acesso: Gratuito

Apresentação ao vivo

Dia: 09/08 (sábado) | Hora: 12:00

Local: Shopping Valinhos | R. Paiquerê, 200 – Jardim Paiquere, Valinhos – SP

Entrada: Gratuita

Apresentação ao vivo

Dia: 09/08 (sábado) | Hora: 20:00

Local: Botequim de Barão | Av. Santa Isabel, 513 – Vila Santa Isabel, Barão Geraldo – SP

Couvert artístico: R$ 8,00

Apresentação ao vivo

Dia: 10/08 (domingo) | Hora: 13:00

Local: Smeat – Gramado | R. Raul Teixeira Penteado, 80 – Palmeiras, Campinas – SP

Couvert artístico: R$ 7,00