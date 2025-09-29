Máfia e Guerreiros Unidos largam na frente no Superveteranos de Futebol 2025

Primeira rodada teve equilíbrio, cinco gols marcados e destaque para as vitórias de Máfia e Guerreiros Unidos

O Campeonato Municipal de Futebol Superveteranos 2025 começou neste domingo, 28 de setembro, com três jogos movimentando os campos do Azulão e do Altino Amaral, em Jaguariúna. A competição é promovida pela Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer e reúne atletas experientes em uma disputa tradicional do calendário esportivo da cidade.

Na primeira rodada, cinco gols foram marcados. Pelo Grupo Azulão, o Unidos do Floripa empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro do Sul, enquanto a equipe da Máfia venceu o Engra por 2 a 0, assumindo a liderança do grupo. Já no campo do Altino Amaral, o Guerreiros Unidos superou o Cruzeiro Veterano por 1 a 0, somando os primeiros três pontos.

✅ Classificação após a 1ª rodada:

1º – Máfia ………………………. 3 pontos

2º – Guerreiros Unidos ……. 3 pontos

3º – Cruzeiro do Sul …………. 1 ponto

4º – Unidos do Floripa ………. 1 ponto

5º – Independente ……………. 0 ponto

6º – Cruzeiro Veterano …….. 0 ponto

7º – Engra ………………………… 0 ponto

O torneio segue nas próximas semanas com novas rodadas e a expectativa de jogos ainda mais disputados, reunindo equipes tradicionais e promovendo o espírito esportivo entre os veteranos do futebol local.