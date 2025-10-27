Máfia e Unidos do Floripa vencem e dividem liderança do Superveteranos em Jaguariúna
Rodada do último domingo (26) teve goleada histórica do Engra e confirmou equilíbrio entre os primeiros colocados
A quinta rodada do Campeonato Municipal de Futebol Superveteranos 2025 movimentou o domingo (26) em Jaguariúna com três partidas e muitos gols. Os destaques ficaram por conta das vitórias das equipes Máfia e Unidos do Floripa, que agora lideram a competição com 10 pontos cada, além da goleada histórica do Engra, que venceu por 10 a 0.
No Ginásio do Azulão, o Engra atropelou o Cruzeiro Veterano com um placar de dois dígitos: 10 a 0. Na sequência, o Máfia confirmou sua força na competição e derrotou o Cruzeiro do Sul por 7 a 2, consolidando a primeira posição da tabela ao lado do Unidos do Floripa.
Já no campo do Altino Amaral, a equipe do Unidos do Floripa superou o Independente por 2 a 1 em um confronto direto que mexeu com a parte de cima da tabela.
A próxima rodada, válida pela sexta fase da competição, está prevista para o dia 9 de novembro.
Classificação atualizada:
1º – Máfia ……………………………………. 10 pts
2º – Unidos do Floripa ……………….. 10 pts
3º – Engra …………………………………….. 7 pts
4º – Independente ……………………….. 7 pts
5º – Cruzeiro do Sul ………………………. 5 pts
6º – Guerreiros Unidos …………………. 3 pts
7º – Cruzeiro Veterano ………………….. 0 pts
Foto: Diego Monarin