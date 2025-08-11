McDonald’s transforma trajetórias e reforça compromisso com o desenvolvimento profissional

Do atendimento à liderança, em um ambiente colaborativo e pautado pela capacitação contínua, a rede oferece uma das principais ambições dos profissionais do mercado: oportunidades de crescimento

O investimento no desenvolvimento profissional é um diferencial competitivo essencial para a atração e retenção de talentos nas empresas. De acordo com a pesquisa Randstad Employer Brand 2024, a progressão de carreira é o principal fator que guia os candidatos na hora de escolher uma vaga de emprego no Brasil, superando salário, benefícios e ambiente de trabalho. Globalmente, 70% dos profissionais entrevistados em 34 mercados consideram o crescimento profissional um dos critérios mais relevantes ao avaliar uma empresa.

Responsável pela operação do McDonald’s e empregadora de 70 mil pessoas no Brasil, a Arcos Dorados assume uma postura ativa não só na geração de vagas, como no desenvolvimento de suas pessoas colaboradoras. Só no último ano, a companhia investiu R$ 100 milhões em programas de capacitação e na Hamburger University, sua universidade corporativa no país.

“Enquanto os profissionais buscam, cada vez mais, ambientes que promovam seu crescimento e desenvolvimento, cabe às organizações o compromisso de investir no potencial humano com agilidade, inovação e propósito. As empresas que compreendem essa responsabilidade não apenas constroem vantagem competitiva, sobretudo, também fortalecem o bem-estar de suas equipes e ampliam o impacto positivo de suas operações. Capacitar pessoas deve ser imperativo para garantir a perenidade dos negócios e contribuir ativamente para uma sociedade mais equitativa”, afirma Fábio Sant’Anna, Diretor de Gente, Diversidade e Inclusão.

Esse olhar para o desenvolvimento e capacitação se reflete em resultados concretos na operação brasileira da rede: 88% dos gerentes de restaurante começaram suas trajetórias como atendentes de unidades e tem hoje, em suas mãos, a responsabilidade de continuar abrindo portas para aqueles interessados em ingressar no mercado de trabalho.

É o caso de Kaue Alves de Sousa, que, aos 17 anos, saiu em busca do primeiro emprego. Inicialmente, ele procurava uma vaga em telemarketing, mas acabou contratado pela rede após seguir um conselho de sua irmã. “Quando entrei aqui, percebi que eu poderia seguir carreira, porque havia muitas oportunidades. Três anos depois, posso dizer que estava certo. Fui promovido, aprendi muito e já fiz até viagens pela empresa, algo que eu nunca imaginei acontecer”, comenta o atual Gerente de Plantão.

A capacitação também abre o horizonte dos profissionais, que podem experimentar e encontrar áreas de afinidade durante sua jornada. Como a Tatiana Pinheiro, Consultora de Operações ” Trabalhar aqui é um sonho realizado, além da certeza de que é possível trilhar inúmeras possibilidades de carreira, seja na operação, administração, atendimento, sempre com muito respeito”.

As trajetórias de seus colaboradores refletem o compromisso da Arcos Dorados com a criação de oportunidades e o desenvolvimento de trilhas de carreira. Mais do que exemplos, são o resultado do investimento contínuo da empresa em um ambiente que oferece não apenas um emprego, mas um caminho para o desenvolvimento contínuo e a realização de objetivos profissionais, apoiados por uma cultura de respeito e valorização. Todos os anos, a companhia amplia a geração de emprego, com cerca de 5 mil novos postos de trabalho Brasil afora. Os candidatos podem se inscrever no processo seletivo por meio deste link.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo e a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe. A companhia conta com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias locais de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios dessas regiões. Atualmente, a rede possui mais de 2.400 restaurantes, entre unidades próprias e de seus franqueados, que juntos empregam mais de 100.000 funcionários (dados de 31/03/2025). A empresa também está comprometida com o desenvolvimento das comunidades em que opera com a oferta de oportunidades de primeiro emprego formal aos jovens e com o impacto ambiental positivo por meio de sua Receita do Futuro. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia, por favor, visite o nosso site.