Meio Ambiente leva Ecoponto Móvel ao Ginásio Maurício Sia

A Prefeitura de Artur Nogueira anuncia a próxima parada do “Ecoponto Móvel nos Bairros”. Nesta sexta-feira (8), um ponto de coleta voluntária será instalado no Ginásio Municipal Maurício Sia, localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o descarte correto de resíduos e sensibilizar a população sobre práticas de gestão ambiental.

O ecoponto estará disponível das 9h às 17h.

A secretária de Meio Ambiente, Tamiris Arturzi, destaca a importância da ação. “Nosso objetivo é incentivar a população a adotar práticas de descarte responsável, contribuindo para uma cidade mais limpa e sustentável. O Ecoponto Móvel oferece uma alternativa acessível e prática para todos colaborarem com o meio ambiente”.

Materiais aceitos no Ecoponto Móvel:

-Equipamentos eletrônicos

-Pilhas e baterias

-Óleo usado de cozinha

-Remédios vencidos

-Lâmpadas

Além do Ecoponto Móvel, a Prefeitura mantém um ecoponto fixo localizado às margens da Rodovia dos Agricultores, disponível para o descarte regular desses materiais. A colaboração entre a Prefeitura e os moradores é essencial para construir um futuro mais sustentável, promovendo o cuidado com o meio ambiente em Artur Nogueira.