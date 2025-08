Menos é mais em 2025? Confira o que é a tendência clean girl e saiba como segui-la!

(Créditos: svetikd / iStock)

Realizar uma boa skincare e apostar em uma maquiagem simples e em produtos sustentáveis são alguns dos pontos principais da tendência

Nos últimos anos, as redes sociais têm tido cada vez mais impacto na vida fora do virtual. O TikTok, por exemplo, exerce grande influência sobre tendências, modas, estilos e até na forma de se alimentar. Em 2023, a estética clean girl se popularizou na internet e tem feito grande sucesso até os dias atuais.

A tendência pode ser definida pelo minimalismo: pele natural, brincos pequenos, penteados simples, gloss nos lábios e roupas neutras são algumas características da estética clean girl. Além disso, a tendência estimula um estilo de vida saudável, voltado para boas horas de sono, exercícios físicos e uma alimentação equilibrada.

Pensando nisso, listamos algumas dicas de como seguir este estilo:

● Faça uma boa skincare

O primeiro passo para ter uma estética clean girl é realizar uma skincare bem-feita. Isso porque a aparência saudável e naturalmente viçosa da pele é um dos principais pontos da tendência. A limpeza é a etapa inicial dos cuidados faciais: pode ser feita até três vezes ao dia, de forma cautelosa, sem irritar a pele, com produtos adequados ao seu rosto.

Especialmente se tiver pele oleosa, é interessante apostar em produtos com ácido salicílico e glicólico, sejam géis, sabonetes ou loções, pois retiram as impurezas e contribuem para desobstruir os poros. Depois disso, o próximo passo é a hidratação, etapa essencial para que o rosto fique com o aspecto brilhante e macio característico da estética.

Neste processo, é preciso se atentar ao tipo de pele (seca, oleosa ou mista) para escolher os produtos adequados, mas, geralmente, cosméticos com vitamina C e ácido hialurônico têm um bom efeito na hidratação facial. Por último, mas não menos importante, realize uma proteção solar adequada, pois, além de dar um aspecto natural à pele, os filtros solares a protegem dos efeitos dos raios UV.

● Maquiagem

“Menos é mais” é a expressão que define a produção estética da tendência clean girl. Isso porque o estilo valoriza a aparência natural e discreta, sem grandes produções com cosméticos pesados. Neste sentido, para a preparação da pele, é interessante escolher corretivos e bases leves, que não devem ser utilizados em quantidades exageradas.

Uma dica é aplicar os produtos com uma esponja própria para maquiagem, uma vez que ela contribui para um acabamento natural e uniforme. O próximo passo é a aplicação do blush, o qual é imprescindível para deixar as maçãs do rosto levemente rosadas. Depois, utilize um iluminador nos pontos que deseja destacar, pois ajuda a dar um toque iluminado e “glow”.

Na estética clean girl, as sobrancelhas contribuem para a composição e não podem ser deixadas de lado: os preenchimentos com lápis e marcações dão lugar a uma leve correção feita com géis transparentes e pincéis. Por último, finalize a produção com um brilho labial de textura leve e acabamento luminoso, como o gloss da Dior, por exemplo, que dá um efeito de frescor.

● Penteados

O cuidado com o cabelo na estética clean girl começa desde a compra dos produtos de higienização capilar. Isso porque a sustentabilidade é um dos pilares centrais da tendência, por isso é importante dar preferência a produtos veganos e com embalagens recicláveis.

Os penteados no estilo clean girl seguem a linha de naturalidade e minimalismo. São várias as possibilidades: cabelos soltos e volumosos – naturais e autênticos – ou presos em coques baixos e rabos de cavalo são alguns exemplos alinhados à estética. Além disso, a finalização com gel ou cremes é bem comum na tendência.

● Looks

Para acompanhar esta produção simples, os looks na tendência clean girl negam exageros e roupas desconfortáveis. Peças em tons neutros, como branco, bege, preto e cinza, combinações monocromáticas, roupas de tecido (em especial, alfaiataria) e camisas de botão são exemplos de trajes que compõem o visual.

Nos pés, a estética valoriza sapatos discretos e práticos, mas que não deixam a desejar na sofisticação. Neste sentido, mocassins, tênis brancos e sapatilhas são muito bem-vindos para completar o look.