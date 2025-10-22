Mercado de tomates híbridos conta com materiais mais resistentes e atrativos

Produtores buscam soluções que unam sanidade, adaptação e padrão de fruto, e novas opções já conquistam espaço nacional

A busca por variedades de tomates híbridos capazes de suportar doenças cada vez mais presentes no campo, aliada à exigência do consumidor por frutos de qualidade superior, tem trazido ao mercado diversas inovações. Para os agricultores, não basta colher mais, é preciso que a colheita seja realizada com regularidade, em diferentes condições climáticas e que entregue um produto que conquiste o comprador desde a aparência até a durabilidade.

Nesse cenário, o tomate Turim F1, da TSV Sementes, tornou-se uma referência entre os produtores que atuam no segmento de saladete. Com ampla adaptação a diferentes regiões brasileiras, o híbrido vem se consolidando como uma solução robusta e de alto valor agregado. “O Turim se destaca por apresentar tolerância a problemas que ainda limitam boa parte da produção nacional, como o geminivírus. Esse diferencial confere mais tranquilidade ao agricultor e maior estabilidade à lavoura”, afirma o especialista em Tomates e Pimentões, Thiago Teodoro.

Segundo ele, a carência de híbridos com esse nível de resistência era um gargalo importante na cadeia produtiva. “O agricultor precisava de materiais que unissem resiliência no campo com a qualidade exigida pelo consumidor, e o Turim atende essa necessidade. Esse é um dos motivos que explicam sua rápida aceitação”, comenta.

Além disso, esse tomate entrega frutos com excelente padrão visual e estrutural: o formato, o brilho e a coloração intensa agradam imediatamente. “O consumidor reconhece quando o tomate tem qualidade, e isso tem feito a diferença nas vendas do Turim, que ocorrem especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste”, explica Teodoro.

De acordo com o especialista, outro fator que pesa na decisão do produtor é a adaptação ao período chuvoso, quando muitos materiais enfrentam dificuldades de desempenho. Nesse aspecto, o Turim demonstra elevada tolerância à rachadura, característica que garante mais uniformidade à produção. “Manter a consistência do fruto mesmo em momentos críticos é fundamental para preservar a rentabilidade do produtor”, ressalta.

Com sanidade foliar e frutos de longa durabilidade, o híbrido responde bem às demandas da lavoura e do comércio. Para Teodoro, o segredo do sucesso está no equilíbrio entre os atributos. “Não adianta ser apenas produtivo se o fruto não atende ao mercado, e não adianta ter um fruto bonito se a planta não se sustenta em campo. O Turim oferece um conjunto de características que traz confiança ao produtor e satisfação ao consumidor”, afirma.

