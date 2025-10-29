Militec 1 condiciona os motores para disputa da NASCAR Brasil no Velocitta, em Mogi Guaçu

Pilotos e equipes enfrentam o circuito sinuoso e desafiador da penúltima etapa, neste fim de semana, contando com a tecnologia de Militec para garantir potência, proteção e resistência máxima dos motores.

Mogi Guaçu (SP) – A penúltima etapa da temporada 2025 da NASCAR Brasil Series, que acontece nos dias 1º e 2 de novembro no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), promete ser um teste de resistência e desempenho. Com um traçado sinuoso e desafiador, a disputa da Special Edition (SE) reunirá os principais nomes da categoria. Em meio a esse cenário de alta exigência mecânica e possíveis altas temperaturas, o grande aliado de pilotos e equipes para a máxima durabilidade dos motores é o Militec 1.

Presente em todos os carros do grid, o condicionador de metais é parte essencial da receita de desempenho da NASCAR Brasil. O produto ajuda os motores V6 de 3.6 litros e 300 cavalos de potência a suportarem as condições mais extremas sem perda de rendimento. Assim, Militec 1 garante que a resistência e a potência necessárias para a decisão da temporada sejam mantidas do início ao fim.

“A penúltima etapa no Velocitta é um teste de fogo para os pilotos e, principalmente, para os motores. É neste cenário de alta exigência que o Militec 1 prova seu valor. Nosso produto condiciona o metal, reduzindo drasticamente o atrito e garantindo que o motor entregue sua máxima potência e proteção, sem falhas. Para nós, é uma satisfação ver que a tecnologia Militec 1 está presente no grid, sendo um diferencial decisivo na busca pelo título”, diz José Luiz Franceschi Neto, CEO da Militec Brasil.

Nesta época do ano, Mogi Guaçu costuma registrar índices próximos a 30°C, fazendo com que o asfalto do Velocitta possa ultrapassar os 50°C. Esse calor intenso eleva o desafio de pilotos e máquinas e coloca à prova a eficiência dos motores e dos fluidos utilizados.

“O esporte a motor é um laboratório perfeito para o nosso produto, com dados reais de quem mais exige da mecânica. Essa confiança conquistada nas pistas comprova a eficiência do Militec 1, que entrega excelência tanto para o esporte quanto para o consumidor final.”, completa.

A parceria entre a Militec Brasil e a categoria começou em 2012, ainda nos tempos da GT Sprint Race, e é hoje uma das mais duradouras do automobilismo nacional.

CALOR, TÉCNICA E EMOÇÃO NO VELOCITTA

Construído em meio à mata nativa e reconhecido por seu traçado técnico, o Velocitta é considerado um dos autódromos mais completos e bonitos do País. Com curvas de alta e baixa velocidade, subidas, descidas e poucos trechos de reta, o circuito exige precisão e controle absoluto do equipamento, especialmente em condições de calor intenso.

“É sempre especial voltar ao Velocitta, não só pela infraestrutura incrível, mas pela atmosfera única do lugar. O ambiente é diferente, o astral é diferente. É uma das pistas preferidas da temporada”, comenta Thiago Marques, promotor e organizador da NASCAR Brasil.

TIME MILITEC 1 CHEGA EMBALADO NA SPECIAL EDITION

Depois da vitória no oval de Curvelo (MG), a dupla Julio Campos e Alex Seid, do Time Militec 1, chega liderando a Special Edition e confiante em repetir o bom desempenho.

“Foi uma virada de chave para a gente e para a equipe. Depois de muitos imprevistos no Campeonato Brasil, finalmente tivemos um carro competitivo e mostramos que estamos na disputa. É um circuito exigente, mas recompensador para quem consegue encaixar voltas limpas e consistentes”, avalia Julio Campos, piloto do Ford Mustang #7.

Já seu colega de carro, Alex Seid, diz que a expectativa é muito boa e o segredo é evitar erros, desviar das batidas e aproveitar bem os momentos de safety car. “A pista é muito completa, com bons pontos de ultrapassagem. Eu gosto muito, o Júlio também, e acho que a gente tem tudo para brigar forte por esse título”, afirma o atual campeão da SE, título conquistado pelo time Militec 1 em 2024.

Também representante da equipe, Vitor Genz chega à Mogi Guaçu confiante no pódio. “Velocitta é uma pista cheia de variações e onde o piloto precisa ser preciso o tempo todo. A gente andou bem aqui na última passagem, então sabemos que temos potencial para brigar pelas primeiras posições”, diz o piloto gaúcho.

A etapa paulista da Special Edition contará com três corridas: uma no sábado (1º), às 15h30, e duas no domingo (2), com largadas às 9h30 e 13h. Após Mogi Guaçu, a NASCAR Brasil parte para Interlagos (SP), onde vai acontecer a grande final da temporada de 2025.

TECNOLOGIA DAS PISTAS PARA O SEU MOTOR

A mesma tecnologia que garante estabilidade e durabilidade nos motores da NASCAR Brasil também está disponível para o uso diário. Com a exclusiva Dry Impregnated Lubrication, o Militec 1 age diretamente nas superfícies metálicas, reduzindo o atrito e aumentando a resistência em qualquer condição de uso.

Isso resulta em melhor desempenho, maior eficiência e prolonga a vida útil do motor, seja nas pistas, sob altas temperaturas, ou no trânsito urbano, com uso constante e variações de regime.

SOBRE A MILITEC BRASIL

Presente no país desde há mais de três décadas, a Militec Brasil é referência em tecnologia para condicionamento de metais. O Militec 1 é utilizado em motores, transmissões e sistemas mecânicos, reduzindo o atrito e prolongando a vida útil dos componentes. A marca está presente em mais de 10 mil pontos de venda, distribuídos em 26 estados e no Distrito Federal.

Serviço e canais de contato

MILITEC Brasil nas redes:

Instagram: https://www.instagram.com/militec1brasil/

Facebook: https://www.facebook.com/militecbrasil

Site oficial: https://militecbrasil.com.br/

Programação – NASCAR Brasil | Velocitta – Mogi Guaçu/SP

Quinta-feira, 30 de outubro

17h00 – 18h00 – Track walk

Sexta-feira, 31 de outubro

09h00 – 09h50 – Shakedown

11h15 – 12h00 – Treino extra

13h00 – 14h00 – Briefing

15h00 – 15h45 – Treino livre 1 (máx. 18 voltas)

Sábado, 1 de novembro

08h30 – 09h00 – Treino livre 2 (máx. 18 voltas)

09h15 – 10h00 – Treino classificatório (2 voltas rápidas por carro)

15h30 – Corrida 1 (23 min + 1 volta)

16h00 – 16h10 – Victory Lane

16h30 – 17h30 – Volta rápida

Domingo, 2 de novembro

08h30 – 08h40 – Warm-up

09h30 – Corrida 2 (23 min + 1 volta)

10h00 – 10h30 – Victory Lane/ Pódio

11h35 – 11h55 – Ação promocional

12h15 – 12h45 – Grid Walk (camarote, paddock e mirante)

12h40 – Hino Nacional

13h00 – Corrida 3 (25 min + 1 volta)

13h30 – 14h00 – Victory Lane/ Pódio

14h00 – 15h00 – Volta rápida

Calendário da NASCAR Brasil Series 2025

Etapa 1 – 23/03 – Campo Grande/MS

Etapa 2 – 13/04 – Londrina/PR (#sunsetlondrina)

Etapa 3 – 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)

Etapa 4 – 15/06 – Tarumã – Viamão/RS (#inverserace)

Etapa 5 – 12/07 – Cascavel/PR (#100miles / #nightchallenge)

Etapa 6 – 24/08 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#matchpoint)

Etapa 7 – 21/09 – Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 – 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 – 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

Transmissão ao vivo

A etapa será exibida ao vivo pela RedeTV! na tv aberta, pela ESPN e Disney+ na fechada, além do canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube (@nascarbrasil).

Crédito foto: Luciano Santos/ SIGCom

Crédito foto Vitor Genz: Renyere Trovão