MipDay reúne setor de hortaliças, frutas e flores para debater o uso de biológicos na agricultura em larga escala

COP 30, agricultura regenerativa e as normas das Boas Práticas Agrícolas determinadas pelo MAPA serão temas de destaque do encontro em Holambra (SP)

O setor de hortaliças, frutas e flores terá um encontro de referência no próximo dia 30 de outubro, em Holambra (SP), com a realização do MipDay, evento voltado a discutir o Manejo Integrado de Pragas (MIP) e suas contribuições para a sustentabilidade da produção agrícola.

A programação ocorrerá no auditório do Instituto Brasileiro de Horticultura (IBRAHORT) e reunirá produtores, técnicos, agrônomos, representantes da indústria e do varejo, além de especialistas da área.

Idealizado pela Promip, empresa de inovação em biológicos, o MipDay é fruto do MipExperience, programa criado em 2019 e reconhecido em 2023 pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) por meio do selo MipExperience®.

O MipExperience® vai além de auxiliar o uso da aplicação do Manejo Integrado de Pragas, reunindo diversas empresas parceiras para apoiar o produtor rural no manejo com biológicos e utilizar defensivos químicos apenas em situações específicas, garantindo a oferta de flores, frutas, legumes e verduras (FFLV) mais saudáveis ao consumidor.

Trata-se de uma estratégia abrangente e adaptável, que integra rastreabilidade do processo, uso de biológicos e químicos em concordância, visando a gestão e sustentabilidade financeira do produtor rural, bem como a produção de alimentos seguros para o consumidor. Mais do que simplesmente eliminar pragas, o objetivo é promover o equilíbrio do ecossistema, garantindo eficiência produtiva com menor impacto ambiental.

Segundo Marcelo Poletti, CEO da Promip, hoje cerca de 50 mil hectares de produção de hortaliças e frutas estão cadastrados na plataforma MipExperience®, e o MipDay é um espaço para mostrar ao produtor ferramentas práticas para aumentar a eficiência no campo.

“A primeira edição do MipDay tem como foco principal a produção de flores, frutas, legumes e verduras (FFLV), mas já nasce com a visão de expansão. A partir de 2026, o evento deverá chegar a outras regiões agrícolas, contemplando grandes culturas como milho e soja, ampliando os benefícios do manejo integrado para diferentes cadeias produtivas”, afirma Marcelo Poletti.

Marcelo ressalta ainda que, por se tratar da edição inaugural, o MipDay tem como prioridade se consolidar como referência para o setor.

“O MipDay já se consolidou como uma referência para o setor de FLV, mas projeta expansão. Além de hortaliças, a metodologia deve ser levada a culturas como soja e milho a partir de 2026, ampliando os benefícios da prática integrada para diferentes cadeias produtivas”, reforça Poletti.

O CEO também destaca que, além dos ganhos técnicos e econômicos, o MipExperience® prioriza aspectos ambientais e ecológicos que impactam diretamente na sustentabilidade agrícola. Em um experimento realizado em 2023, comparando uma área conduzida com a metodologia do MipExperience® e outra sob manejo convencional, verificou-se que a primeira apresentou menor intensidade de emissão de gases de efeito estufa (GEE). Esse resultado se deve à maior presença de microrganismos no solo, capazes de reter gases nocivos e, assim, contribuir para a mitigação dos impactos climáticos.

O evento contará com a participação do representante do MAPA, Marcus Vinícius, além de especialistas de instituições privadas, como Cláudia Quaglierini, da CropLife Brasil; Giampaolo Buso, da PariPassu; e Daniel Figueiredo, do Carrefour, representando o varejo. Eles trarão ao debate temas relacionados à rastreabilidade, avanços das Boas Práticas Agrícolas e casos de produtores contando os benefícios e os desafios do manejo.

“Nosso compromisso é apoiar o produtor no campo com soluções cada vez mais responsáveis e eficientes. Na COP30, a indústria levará propostas que mostram como as Boas Práticas Agrícolas podem aumentar a produtividade, preservar o meio ambiente e garantir alimentos mais seguros ao consumidor”, destaca Cláudia Quaglierini, da CropLife Brasil, uma das palestrantes do MipDay.

Holambra, pela sua representatividade no setor de flores e hortaliças, é o cenário ideal para sediar um evento como o MipDay. De acordo com estimativas da cooperativa local, cerca de 400 produtores rurais estão instalados na região.

“O MipDay simboliza um avanço para o setor de FFLV. Ao sediar o evento, o Ibrahort reafirma sua missão de apoiar iniciativas que promovem sustentabilidade, qualidade e inovação, preparando a cadeia produtiva para os desafios presentes e futuros”, ressalta Manoel Oliveira, diretor executivo do Instituto Brasileiro de Horticultura (IBRAHORT).

“O MipDay reforça a importância de trabalharmos juntos para levar ao campo soluções cada vez mais eficientes e sustentáveis. Queremos apoiar o produtor na adoção de boas práticas e garantir ao consumidor final alimentos mais seguros e de qualidade”, comenta Marcelo Poletti, CEO da Promip.

Serviço – MipDay

Data: 30 de outubro de 2025

Horário: 8h30 às 13h00

Local: Sede IBRAHORT – SP 605 – Rua Rotas dos Imigrantes, Centro, Holambra/SP

Inscrição: MipDay | Presencial Ingressos, Qui, 30/10/2025 às 08:30 | Eventbrite

Sobre a Promip®

A Promip® é uma empresa de base tecnológica que reúne em seu portfólio produtos biológicos para a implementação de Programas de Manejo Integrado de Pragas. Fundada em 2006, iniciou suas atividades ligada à ESALQTec (ESALQ/USP), em Piracicaba, interior de São Paulo. A companhia é pioneira na produção e comercialização de macrobiológicos no Brasil.

Alicerçada em sua história e comprometida com o futuro, a Promip® busca na natureza soluções para o desenvolvimento de bioprodutos para uma agricultura mais segura, sustentável e de alta produtividade, o que contribui para a melhoria da saúde das pessoas e do planeta. Saiba mais em: www.promip.agr.br

Sobre o MipExperience®

O MipExperience® é um Programa voltado à inovação do Manejo Integrado de Pragas (MIP), que considera questões importantes que vão além do manejo fitossanitário e que impactam toda a cadeia do agronegócio: da pesquisa ao varejo e à vida do consumidor.

O Programa, idealizado pela Promip® e que conta com apoiadores e parceiros, visa oferecer soluções de excelência para resultados economicamente vantajosos ao produtor e ao meio ambiente, através da associação de ferramentas dos controles biológico e químico empregadas nas mais diversas culturas.

As premissas do MipExperience® consideram que a revitalização do Manejo Integrado de Pragas (MIP) deve ser construída de modo compartilhado, demonstrando-se na prática as contribuições de cada elo da cadeia produtiva. O selo MipExperience® é a garantia de que frutas, verduras e legumes disponíveis no varejo chegam às prateleiras através de processos seguros e sustentáveis, em relação ao manejo do solo, à irrigação, ao uso de fertilizantes, agroquímicos e defensivos de matriz biológica. Saiba mis em www.mipexperience.agr.br