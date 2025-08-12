Miss Artur Nogueira Mirim 2025 terá ingresso solidário

Evento acontece dia 23/8, às 20h, no Teatro “O Fingidor” e arrecadará leite; troca de pulseiras estará disponível a partir de segunda (18)

O tradicional Miss Artur Nogueira Mirim já tem data para encantar o público. O evento acontece no dia 23 de agosto, às 20h, no Teatro “O Fingidor”. Em sua 27ª edição, o concurso terá como tema “Lindo Balão Azul”, em homenagem ao grupo musical infantil A Turma do Balão Mágico, sucesso nos anos 1980.

E, mais uma vez, a entrada será solidária. O público deve trocar 1 litro de leite por uma pulseira de acesso ao evento. A troca será possível a partir de segunda-feira, dia 18 de agosto, no Centro Cultural Tom Jobim, garantindo não apenas a participação no espetáculo, mas também o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

O evento é promovido pelo missólogo e organizador Paulinho Munhoz, em parceria com a Prefeitura de Artur Nogueira.

O prefeito Lucas Sia (PL) destaca que o concurso é um momento especial para a cidade. “O Miss Mirim vai muito além de um desfile, é uma oportunidade de valorizar nossas crianças, incentivar a autoconfiança e promover a solidariedade. É gratificante ver a comunidade unida em um evento que combina beleza, cultura e apoio a quem mais precisa”, afirmou.

A vencedora representará Artur Nogueira em concursos estaduais e será premiada com brindes oferecidos por comércios parceiros da cidade.

SERVIÇO

27º Miss Artur Nogueira Mirim

23/08 (sábado), 20h

Teatro “O Fingidor” (Av. XV de Novembro, 1.400, Jardim Planalto)

Ingresso solidário: 1 litro de leite = 1 pulseira (troca no Centro Cultural Tom Jobim, a partir de 18/08)