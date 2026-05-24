Miss Posse 2026 coroa vencedoras em noite de glamour e representatividade
Evento reuniu candidatas nas categorias Melhor Idade, Juvenil e Adulto, com presença de autoridades municipais e grande participação do público
O concurso Miss Posse 2026 foi realizado neste sábado (23), no Ginásio Municipal “Chicão”, em Santo Antônio de Posse, em uma noite marcada por glamour, beleza, diversidade cultural e representatividade.
O evento contou com a presença da primeira-dama Silvana Cortez, do prefeito Ricardo Cortez, do vice-prefeito, vereadores e demais autoridades municipais, além de familiares, convidados e moradores que acompanharam a apresentação das candidatas.
As participantes desfilaram nas categorias Melhor Idade, Juvenil e Oficial Adulto, sendo avaliadas por critérios como postura, desenvoltura, elegância, carisma e presença de palco.
Na categoria Melhor Idade, o título de Miss Simpatia ficou com Maria Cristina Marciano. A vice-miss Melhor Idade 2026 foi Maria Natalina Santos Damásio, e a grande vencedora da categoria foi Aparecida da Silva Frezatto.
Na categoria Oficial Adulto, Bianca Jaqueline Mariano foi eleita Miss Simpatia. O título de vice-miss 2026 ficou com Jenifer Borges Rosa, enquanto Ellen Cristina Alves Maciel foi coroada Miss Posse 2026.
Já na categoria Juvenil, Laiane Jerônimo dos Santos recebeu o título de Miss Simpatia Juvenil 2026. Maria Eduarda Oliveira de Morais foi eleita vice-miss Juvenil 2026, e Lavínia Julião Sanches conquistou o título de Miss Juvenil 2026.
A final do Miss Posse 2026 celebrou a beleza em diferentes fases da vida e reforçou a importância de eventos culturais que valorizam a autoestima, a participação feminina e a representatividade no município.
