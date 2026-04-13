Moby Dick realizará feira beneficente de livros em maio

Arrecadação obtida durante o evento será doada integralmente à APAE de Mogi Guaçu. Saiba como doar livros e participar da mobilização.

Nos próximos dias 22 e 23 de maio, o Moby Dick Sebo e Bar promoverá sua 1ª Feira Beneficente de Livros Usados. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (13), pelos organizadores do evento, que será realizado nas dependências do estabelecimento, situado na Rua Chico de Paula, 412. De acordo com Tarso Zagato e Luciano Santos, proprietários do bar e responsáveis pela iniciativa, toda a renda obtida com a venda dos livros será doada à APAE de Mogi Guaçu.

Durante os dois dias, além da comercialização de livros usados a baixo custo – o preço de cada exemplar irá variar de 2 a 15 reais –, também haverá apresentações musicais (a definir), intervenções culturais e opções gastronômicas no entorno do bar.

O objetivo principal, segundo os realizadores, é promover a solidariedade através do auxílio a uma das mais importantes entidades assistenciais guaçuanas e, ao mesmo tempo, incentivar o importante hábito da leitura por meio da oferta de grandes obras a preços simbólicos.

Ao todo, estarão à venda mais de 300 títulos nas áreas de literatura, filosofia, sociologia, artes, gestão e comunicação, além de livros acadêmicos, religiosos, de gestão e autoajuda. E este número deve aumentar, pois, ainda de acordo com os organizadores, novos exemplares serão captados para a feira até o dia do evento.

Como ajudar

De acordo com Santos e Zagato, a presença do público é a melhor forma de apoiar a causa, por isso, quanto maior o acervo disponível para venda, maior o engajamento e adesão ao evento. Sendo assim, os interessados em doar livros para a feira devem entrar em contato via whatsapp, pelo número 19 97155-2901, ou pelo perfil do Moby Dick Sebo e Bar no Instagram (@mobydickseboebar).

Após a feira, todos os títulos não comercializados serão doados a bibliotecas ou instituições educacionais interessadas.

Terceiro melhor da Chico de Paula

Autointitulado “terceiro melhor bar da Chico de Paula” – alusão à tradicional rua no centro de Mogi Guaçu, na qual, ironicamente, os proprietários afirmam haver apenas três bares! –, o Moby Dick Sebo $ Bar foi inaugurado em outubro de 2020, em plena pandemia de Covid-19. Inicialmente pensado para abrigar discos, livros e outras quinquilharias, o bar surgiu da necessidade de seus proprietários de tentar custear o empreendimento.

Com atuação discreta nas redes sociais e horário de funcionamento “preguiçoso” – de quarta a sexta-feira, das 18h às 22h –, o bar, embora aberto ao público, mostra-se mais como um passatempo da dupla, a qual não perde a chance de fazer chacota do próprio estabelecimento e do tempo que ainda permanecem ativos, postura essa que, garantem eles, é visceral e identitária, sem o objetivo de alcançar grandes resultados financeiros.

Apesar do reduzido horário de atendimento, o Moby Dick também abre em sábados e domingos esporádicos, quando cede seu espaço para a realização de eventos já conhecidos e aguardados pelos clientes, tais como a “Festa Pobre Anos 80”, que recebe aniversariantes, gratuitamente, e o “Megatelão Moby Dick”, durante o qual são transmitidos jogos de futebol em rede aberta, em uma TV de 43 polegadas! Segundo os proprietários, “ideal para quem se preocupa mais com as piadas, inclusive de si próprio, e menos com as aparências”.

Serviço

O quê: 1ª Feira Beneficente de Livros Usados Moby Dick.

Como: venda de livros usados a preços simbólicos, com atrações artísticas e doação integral da renda à APAE de Mogi Guaçu.

Quando: 22 e 23 de maio, sábado e domingo, a partir das 9h.

Onde: Moby Dick Sebo $ Bar – Rua Chico de Paula, 412, Mogi Guaçu-SP.

Quanto: entrada gratuita, sem couvert artístico.