Mogi Guaçu abre consulta pública para definir prioridades do PPA e orçamento de 2026

População pode participar online ou presencialmente das decisões sobre os investimentos do município até 15 de agosto

A Prefeitura de Mogi Guaçu disponibiliza a partir desta quarta-feira, 16 de julho, consulta pública para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual, a LOA 2026. A iniciativa, conduzida pela Secretaria Municipal de Finanças, permite que moradores opinem sobre as prioridades e investimentos que desejam para a cidade nos próximos anos. A pesquisa ficará disponível até o dia 15 de agosto no Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br.

Além do formulário online, o processo contará com audiências públicas presenciais programadas para acontecerem em horários alternativos, sempre após às 18 horas e também aos sábados, para ampliar as possibilidades de participação da sociedade civil.

“Nosso objetivo é construir um planejamento que reflita as reais necessidades da população e da cidade. Por isso, convidamos todos os guaçuanos a participarem dessa consulta e também das audiências”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti. “A opinião de cada cidadão é essencial para que possamos direcionar melhor os recursos públicos”.

Para o secretário municipal de Finanças, Jones Henrique Martins, a escuta pública é um dos pilares da gestão fiscal responsável. “A participação do morador não é apenas bem-vinda, mas necessária. São as pessoas que vivem a cidade no dia a dia que conseguem apontar onde os serviços podem melhorar. Por isso, quanto maior a participação, mais legítimo e eficiente será o planejamento do município”, avalia.

O PPA define as metas, diretrizes e programas que orientarão os investimentos da Prefeitura nos próximos quatro anos – neste caso, de 2026 a 2029. A LOA, por sua vez, determina, de forma detalhada, quanto e onde o município poderá gastar no próximo exercício.