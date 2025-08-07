Mogi Guaçu abre inscrições para Miss e Mister da Melhor Idade 2025

Concurso valoriza a autoestima, celebra a experiência e promove a arte da terceira idade com baile, mostra de talentos e premiação em dinheiro

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou nesta quarta-feira, 6 de agosto, as inscrições para o Concurso Miss e Mister da Melhor Idade 2025. O cadastramento será até o dia 19 de setembro. Para participar, o interessado pode se inscrever presencialmente na sede da Pasta, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, no horário das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h, ou por meio de preenchimento de formulário online no link: https://bit.ly/Form_TerceiraIdade_2025.

A chamada pública e regulamento completo do Concurso Miss e Mister da Melhor Idade 2025 se encontra disponível no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 7 de agosto, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NjkyODUw, a partir da página 3.

O secretário de Cultura, André Sastri, disse que o evento tem como objetivo valorizar aqueles que tanto contribuíram para a formação da sociedade. “As pessoas da melhor idade são verdadeiros pilares da construção de valores sociais e morais pertinentes para uma comunidade. Eles são símbolos de luta, garra e exemplos de dignidade”, falou.

O Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025 será realizado no dia 27 de setembro, um sábado, a partir das 19h, no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo. Neste dia terá também uma edição do Café Cultural, às 8h da manhã, e uma mostra de talentos, que inclui todas as manifestações artístico-culturais, além de feira de artesanato e baile da terceira idade.

Os interessados em participar do Miss e Mister da Melhor Idade devem ter completado 60 anos de idade até o dia do concurso. As categorias do evento serão divididas como Rainha Melhor Idade (1º lugar), Princesa Melhor Idade (2º lugar), Simpatia Melhor Idade (3º lugar), Musa Melhor Idade (4º lugar) e Glamour Melhor Idade (5º lugar) no feminino; e Mister Melhor Idade (1º lugar) no masculino.



Premiação

Feminino

Rainha Melhor Idade – R$ 700,00, faixa e coroa;

1ª Princesa Melhor Idade – R$ 500,00 e faixa;

Simpatia Melhor Idade – R$ 500,00 e faixa;

Musa Melhor Idade – R$ 500,00 e faixa;

Glamour Melhor Idade – R$ 500,00 e faixa.

Masculino

Mister Melhor Idade – R$ 700,00 e faixa.