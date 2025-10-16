Mogi Guaçu abre inscrições para o Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Negra 2025

Evento valoriza a beleza afrodescendente e será realizado no Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro

A Secretaria Municipal de Cultura está com inscrições abertas para o Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro 2025. O evento conta com o apoio da ACAG (Associação Cultural Afro Guaçuana) e será realizado no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, às 18h, no Centro Cultural. Nesta data é celebrado no país o Dia da Consciência Negra.

Homens e mulheres interessados em participar do concurso devem se inscrever até às 16h do dia 5 de novembro por meio do link: https://bit.ly/4nZggzW ou pessoalmente na sede da Secretaria de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, de segunda a sexta-feira 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

O edital desse concurso encontra-se publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 16 de outubro, pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NzI1Mzg4, entre as páginas 3 e 11.

O secretário de Cultura, André Sastri, disse que objetivo do evento é valorizar a cultura africana que deixou uma gama de influências e heranças por meio dos povos negros que muito contribuíram para o enriquecimento do Brasil. “O intuito é despertar a sensibilidade da população para a reconhecimento da cultura afrodescendente e resgatar os valores de dignidade humana ao combater o racismo estrutural tão presente no nosso país”, comentou

No concurso que irá eleger a Rainha Pérola Negra e o Mister Beleza Afro, os concorrentes devem ter idade entre 13 e 40 anos. No ato do cadastramento é obrigatória a apresentação de um comprovante de residência em Mogi Guaçu. No caso do candidato ser menor de idade, também será obrigatória a presença de um responsável.

O corpo de jurados do Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Afro será composto por representantes de segmentos ligados a moda, beleza, cultura e da sociedade civil organizada e que serão devidamente convidados pela Secretaria Municipal de Cultura.

Além da Rainha e do Mister, durante o concurso serão eleitas ainda a Princesa Pérola Negra (2º lugar) e a Simpatia Pérola Negra (3º lugar). É importante ressaltar que todas e quaisquer despesas com o cabelo, maquiagem, traje, acessórios, transporte e alimentação ficarão por conta de cada participante.

Mais informações pelo e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone 3811.8650 (fixo e WhatsApp).