Mogi Guaçu avança na construção da nova arquibancada do Estádio Camacho

Obra inclui pilares, rampas de acessibilidade, impermeabilização e melhorias estruturais com investimento de mais de R$ 2,2 milhões

As obras de reforma e adequação do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, no Imóvel Pedregulhal, estão avançando. Nesta semana, os operários atuam na colocação dos primeiros pilares da nova arquibancada do estádio. Na sequência, a empresa responsável pelo trabalho executará os serviços de concretagem dos pilares e das vigas baldrame.

Também está previsto para os próximos dias o término da impermeabilização dos degraus da arquibancada já existente. A impermeabilização é o processo que protege superfícies e estruturas contra a infiltração de água e umidade, prevenindo danos, como manchas, bolor, fungos, mofo, e a deterioração de materiais de construção.

O projeto que prevê as melhorias do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, que integra o plano de gestão do prefeito Rodrigo Falsetti, iniciou com a reforma dos vestiários dos times local e visitante, dos juízes e da sala antidoping, além do túnel de acesso ao campo. Também foram construídos os sanitários masculino e feminino, assim como mais dois banheiros para Pessoa com Deficiência (PCD), embaixo da arquibancada de concreto já existente no local.

No entanto, as obras tiveram que ser paralisadas por um breve período para que o projeto de reforma pudesse ser revisto. Desta forma, o original foi alterado, no qual foram inseridos os serviços de impermeabilização da arquibancada existente e dos revestimentos dos banheiros dessa área, a construção de novas rampas de acessibilidade, além de mais seis degraus na nova arquibancada que será construída.

A reforma do espaço vem sendo realizada por meio de convênio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) da Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 2.259.208,99.

História

O Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho é um dos espaços mais significativos na área esportiva para a comunidade guaçuana. O estádio também é a casa do time de coração da cidade, o Clube Atlético Guaçuano, o Mandi.