Mogi Guaçu avança na construção da nova UBS do Jardim Imperial

Unidade contará com 32 cômodos e estrutura completa para atender moradores do Jardim Imperial e Sakaida com qualidade e acolhimento

A construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Imperial avança. O canteiro de obras já tomou forma e a empresa responsável atua, no momento, na instalação das ferragens dos pilares. Os serviços foram iniciados há cerca de 15 dias.

A UBS do Jardim Imperial terá a sede na Rua João Batista Ravagnani. O projeto segue modelo do Governo Federal. Além do Jardim Imperial, o Jardim Sakaida também ganhará uma unidade de saúde, na Rua Laércio Rossi. Ambas terão 697,35m² de área e vão contar com 32 cômodos cada.

“Conquista importante da nossa gestão junto ao Governo Federal. Será um posto moderno com estrutura ampla para receber e cuidar com muito carinho dos moradores. Investimento forte em atenção básica que beneficiará centenas de famílias e trará suporte médico e profissional para mais perto das pessoas”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A construção das duas novas UBSs terá investimento total superior a R$ 6,7 milhões. Os projetos seguem o padrão estabelecido para UBS Porte II. O objetivo é desafogar o atendimento nas unidades dos Jardins Canaã e Santa Terezinha. Os recursos para a realização das obras são provenientes do Ministério da Saúde.

As novas unidades serão contempladas com dois consultórios gerais, um consultório ginecológico e um consultório multisala lilás (espaço de atendimento projetado para acolher mulheres vítimas de violência). E cada uma delas terá ainda três consultórios odontológicos, farmácia, cinco banheiros, sendo masculino, feminino e três para PCD, fraldário, copa, depósito de material de limpeza e almoxarifado.

Na parte externa, as UBSs terão área verde e duas áreas verdes para atividades ao ar livre. Além disso, cada uma delas terá dois bicicletários (funcionários e público) e dois estacionamentos, sendo um para funcionários com 25 vagas (16 carros, oito motos e um PCD) e o outro para a população em geral com 33 vagas (24 carros, oito motos e PCD).

As UBS’s serão implantadas em pavimento térreo, seguindo todas as diretrizes técnicas definidas pelo Ministério da Saúde, incluindo espaços para preparo e esterilização, recepção, vacinação, amamentação, acolhimento, práticas coletoras de saúde, educação em saúde bucal, medição, hidratação e de coleta de exames, aplicação de medicamentos, curativos e de gestão administrativa.

A Guassu Construtora é a responsável pela construção da nova UBS do Jardim Imperial.