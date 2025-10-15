Mogi Guaçu celebra quatro anos da Farmácia de Todos com mais de 180 mil atendimentos

Unidade é referência nacional e já gerou economia estimada em R$ 18 milhões ao município e à população

Nesta quarta-feira, 15 de outubro, a Farmácia de Todos comemora seu quarto aniversário com a excelente marca de 180.965 atendimentos realizados. Desde sua inauguração, a unidade só registrou números positivos, como o cadastro de 24.722 beneficiários e 1.035 doadores. Além disso, a iniciativa municipal já atingiu outros municípios do Estado de São Paulo e também de Minas Gerais, como as cidades de Araxá, Formiga e Tocos do Mogi.

E nesse período, a iniciativa tem garantido o acesso gratuito a diversos medicamentos, distribuídos a partir de doações de clínicas, laboratórios, distribuidoras e instituições parceira. Também gerou benefícios sociais, ambientais e uma economia estimada em mais de R$ 18 milhões ao município e à população local.

Para celebrar a data, houve um ato solene, na manhã desta quarta-feira, no saguão das Faculdades Integradas Maria Imaculada (FIMI), no Centro, que contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti, e do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, e demais autoridades.

A Farmácia de Todos foi instituída por meio da Lei Municipal nº 5.476/2021, de autoria do vereador Natalino Tony Silva, e sancionada pelo prefeito Rodrigo Falsetti. Foi feita uma parceria entre a Prefeitura, Câmara, Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) e as Faculdades Integradas Maria Imaculada (FIMI). A Secretaria Municipal de Saúde é a responsável pelo gerenciamento da unidade.

“Eu estou muito feliz com o aniversário de quatro anos da Farmácia de Todos. Fizemos o projeto em quatro meses e a gente conseguiu colocar a unidade para funcionar. Isso é muito gratificante. O projeto, além de assegurar o acesso à saúde, contribui para a preservação ambiental ao evitar o descarte incorreto de medicamentos sem uso, prevenindo a contaminação do solo e das águas”, disse Natalino Tony Silva.

De acordo com ele, a Farmácia de Todos tem como objetivo arrecadar medicamentos doados para distribuição gratuita à população guaçuana, especialmente aos idosos em situação de vulnerabilidade social. “Recebemos doações de medicamentos em comprimidos, mesmo que sejam sobras na cartela. No entanto, os medicamentos deverão estar na embalagem original, a fim de que a data de validade seja verificada”, comentou.

O prefeito Rodrigo Falsetti parabenizou toda a equipe de colaboradores que atuam no atendimento e organização da Farmácia de Todos. “Celebramos aqui, a importância do acesso a medicamentos para a população e o trabalho dos profissionais de Saúde que atuam no programa, porque é uma forma de valorizar o serviço que eles prestam à comunidade. É um projeto maravilhoso e tem o nosso total apoio”, falou.

Também compareceram ao evento, os secretários municipais Cassio Luciano (Assistência Social), João Valério Moniz Frango (Assuntos Jurídicos) e Luciano Firmino Vieira (Saúde), além do presidente da Câmara Municipal, Guilherme da Farmácia, e dos vereadores Paulinho Pereira, Elite de Madureira e Angela Farias.

Farmácia

A Farmácia de Todos, que atende em média 500 pessoas diariamente, funciona em uma sala dentro das dependências da Faculdades Integradas Maria Imaculada, no Centro. O horário de atendimento é de segunda à quinta-feira das 8h às 17h e não fecha no horário de almoço. No entanto, as senhas para o atendimento são distribuídas todos os dias até às 16h.

É importante destacar para a população que somente na sexta-feira não há atendimento ao público, porque nesse dia é realizada a limpeza e higienização do local, assim como a triagem dos medicamentos. Os medicamentos só são disponibilizados para os moradores de Mogi Guaçu e com receita médica. Mais informações pelo telefone (19) 99833.5827 (WhatsApp) e somente por mensagens.

Referência

Algumas cidades paulistas também implantaram uma unidade popular nos moldes da Farmácia de Todos de Mogi Guaçu, como Araras, Águas da Prata, Águas de Lindóia, Campinas, Estiva Gerbi, Mogi Mirim, Guarulhos, Itaiúva, Sorocaba, Holambra, Valinhos, Paulínia, Sumaré, Socorro, além das mineiras Araxá, Formiga e Tocos do Mogi.