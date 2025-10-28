Mogi Guaçu conquista 8º lugar nos Jogos da Melhor Idade, superando mais de 190 cidades

A delegação de Mogi Guaçu conquistou a 8ª colocação geral na Fase Estadual dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), que reuniu, em sua 27ª edição, 198 municípios de todo o Estado de São Paulo. Ao todo, a cidade somou 43 pontos ao conquistar oito medalhas, sendo duas de ouro, três de prata e três de bronze. A competição, que terminou na manhã desta terça-feira, 28 de outubro, aconteceu em São João da Boa Vista.

A Fase Estadual dos JOMI teve a participação de 2,5 mil atletas e foi marcada por grande nível técnico. Os atletas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) de Mogi Guaçu conquistaram as medalhas de ouro no arremesso de peso com Antonio Donizete Barbieri dos Santos, o Kalango, e o vôlei adaptado masculino da categoria B (70 anos).

As medalhas de prata vieram por meio da mesatenista Ana (categoria B), nos 800 metros rasos (75/79 anos) com Janice da Silva e no vôlei adaptado masculino da categoria A (60 anos). E as de bronze com Max Augusto dos Santos (tênis de mesa – categoria A), Mariusa Alves (500 metros rasos – 85/89 anos) e Maria Lídia Fonseca (tênis de campo – categoria C).

O secretário de Esporte e Lazer, Kleber Scalese Junior, parabenizou toda a delegação guaçuana, em especial os atletas. “Este resultado notável não apenas celebra o talento e a vitalidade de nossos atletas da melhor idade, mas também reforça o compromisso da cidade com a qualidade de vida e o esporte em todas as fases da vida”, comentou.

Já a coordenadora da equipe guaçuana, Patrícia Nazareno Lopes Guidini destacou que o 8º lugar é um feito memorável, especialmente considerando o grande número de cidades participantes. “Essa conquista é o resultado de meses de preparação, dedicação e trabalho em equipe. Parabéns a cada um dos atletas, a toda a comissão técnica e a todos que apoiaram nossa delegação nesta jornada vitoriosa”, falou.

Em 2025, a grande campeã da Fase Estadual dos JOMI foi Sorocaba com 148 pontos, seguida por São Bernardo do Campo, vice-campeã com 89 pontos, e São José dos Campos, que conquistou a 3ª colocação com 73 pontos. Depois, na classificação geral ficaram as cidades de Santo André (4º lugar), Praia Grande (5º), Campinas (6º) e São Paulo (7º) e Mogi Guaçu (8º).