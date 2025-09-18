Mogi Guaçu conquista Nota A em ranking fiscal do Tesouro Nacional

A gestão contábil e fiscal de Mogi Guaçu alcançou, em 2024, Nota A em ranking promovido pelo Tesouro Nacional, órgão do Ministério da Fazenda responsável pela administração das finanças públicas. Com a melhor avaliação da série histórica, iniciada em 2019, o município cumpriu satisfatoriamente critérios de transparência e confiabilidade de dados, figurando entre as 226 cidades mais bem avaliadas do Brasil.

De acordo com o secretário municipal de Finanças, Jones Henrique Martins, o relatório anual é um importante indicador de que Mogi Guaçu está alinhada às diretrizes mais modernas de gestão e controle do país.

“A responsabilidade e a clareza no trato com os recursos públicos são alguns dos mais importantes pilares da administração pública”, avalia. “A certificação, pelo Tesouro Nacional, de que estamos em dia com nossas obrigações, fortalece esse posicionamento que é, desde o início, um compromisso assumido por esse governo”.

O ranqueamento considera, para fins de avaliação, centenas de critérios divididos em quatro diferentes dimensões de fiscalização. Todos eles estão disponíveis em portal eletrônico criado pelo Tesouro Nacional, em https://ranking-municipios.tesouro.gov.br/