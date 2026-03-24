Mogi Guaçu conquista Selo Ouro nacional e se destaca na alfabetização no Brasil

Município recebeu premiação em Brasília e reafirma posição de referência na educação básica pelo segundo ano consecutivo

A rede municipal de ensino de Mogi Guaçu conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, em cerimônia realizada nesta segunda-feira, 23 de março, em Brasília.

A premiação, promovida pelo Ministério da Educação, reconhece estados e municípios que se destacam na alfabetização de crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental. O evento contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Educação, Camilo Santana, e do secretário municipal de Educação, Paulo Paliari.

Com 138 pontos de um total de 150, Mogi Guaçu superou o desempenho obtido no ano anterior e alcançou novamente a classificação máxima. No Estado de São Paulo, apenas 279 municípios atingiram o nível Ouro entre 556 redes avaliadas.

Ao todo, cerca de 1.450 estudantes de 25 unidades escolares participaram da avaliação, incluindo escolas de ensino fundamental, ensino básico e a Fundação Educacional Guaçuana. Foram analisadas 67 turmas do 2º ano, compostas por crianças entre 7 e 8 anos.

Segundo a Secretaria de Educação, o resultado reforça o compromisso do município com a qualidade do ensino público, baseado em planejamento, investimento e dedicação das equipes escolares.

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