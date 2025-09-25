Mogi Guaçu é 15ª do país em índice de Eficiência da Máquina Pública

Levantamento divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), no dia 16 de setembro, coloca Mogi Guaçu entre as 15 melhores cidades brasileiras em indicadores de funcionamento da máquina pública – um dos pilares do Ranking de Competitividade dos Municípios. Entre os dados avaliados estão o custo da função administrativa e legislativa, a qualificação dos servidores, a qualidade da informação contábil e fiscal, a transparência e o tempo gasto para abertura de novas empresas.

Em 15º lugar no pilar de eficiência e em 101º no estudo geral de competitividade, a cidade passa a integrar seleto grupo de municípios classificados com gestão eficiente, transparente e com funcionalismo de nível – fatores que, segundo o CLP, são decisivos para impulsionar o potencial local, reduzir a burocracia, aumentar a produtividade e criar um ambiente favorável ao investimento.

“Temos acompanhado o resultado prático destas políticas públicas com a chegada de novas empresas, anúncios de ampliação de empresas já instaladas na cidade e emprego em alta”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Nosso trabalho, desde o princípio, tem tido como um dos objetivos prioritários a recuperação a confiança do Estado, do Governo Federal e da iniciativa privada. Isso é fundamental para projetarmos o desenvolvimento do Guaçu”.

O CLP é uma organização sem fins lucrativos que atua, desde 2008, mobilizando redes, lançando ferramentas de monitoramento de gestão e formando lideranças públicas. O ranqueamento e os detalhes de cada pilar avaliado estão disponíveis em https://rankingdecompetitividade.org.br/