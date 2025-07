Mogi Guaçu elege nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo (Comtur)

Marcos Antonio Cavalheri assume a presidência com foco na continuidade de ações e fortalecimento do setor turístico na cidade

O Conselho Municipal de Turismo, o Comtur, de Mogi Guaçu conta com nova diretoria. Eles foram eleitos no início da noite desta quarta-feira, dia 23 de julho, no Centro Cultural. Marcos Antonio Cavalheri, especialista na criação de abelhas sem ferrão e produtor de mel, foi eleito por unanimidade presidente do Comtur.

Elaine Callegari Correia, artista e artesã, foi eleita secretária executiva e Cleonice das Graças Oliveira Silva, gerente de hotel, passa a ocupar o cargo de secretária-adjunta. “Foi uma eleição bem tranquila e temos, agora, uma nova formação do Comtur para darmos continuidade aos projetos do Turismo”, comentou o secretário de Turismo, Antônio Henrique Corsi.

Além da eleição da diretoria do Comtur, outros temas foram discutidos entre os participantes, como a participação no 2º Seminário Nacional de Turismo, a importância do cadastro no Cadastur, além de outros assuntos relacionais ao turismo. O secretário voltou a explicar sobre o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e reforçou a necessidade de adesão e também sobre o Mapa Turístico de Mogi Guaçu.

Comtur

Presidente

Marcos Antonio Cavalheri

Meliponário

Secretária Executiva

Elaine Callegari Correia

Artista e Artesã

Secretária-Adjunta

Cleonice das Graças Oliveira Silva

Gerente de Hotel