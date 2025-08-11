Mogi Guaçu encaminha 20 pessoas em situação de rua para acolhimento em uma semana

Ação da Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento contou com apoio de diferentes secretarias municipais.

Em Mogi Guaçu, entre os dias 4 e 10 de agosto, 20 pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social aceitaram a abordagem e foram encaminhadas para os serviços de acolhimento e de assistência. O trabalho foi realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), por meio da Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento (Esca), em parceria com as Secretarias de Serviços Municipais (SSM), de Segurança e de Saúde.

O objetivo da ação é sensibilizar e encaminhar os indivíduos em situação de rua e de vulnerabilidade para a reinserção social. Ao todo, 36 pessoas foram abordadas. Deste total, 16 delas foram encaminhadas para instituições de que atendem dependentes químicos ou para o Serviço de Acolhimento e Casa de Passagem – Instituto Enéas Tognini, no Parque do Estado, na Zona Sul de Mogi Guaçu. Além disso, outro quatro indivíduos receberam passagens de ônibus para retornarem às suas cidades de origem.

O secretário de Assistência Social, Cássio Luciano, explicou que a Esca atua diariamente no atendimento à população em situação de rua, buscando a inserção social das pessoas pertencentes a esse público específico. “Também

trabalhamos para identificar famílias desses indivíduos, assim como para constatar algum risco pessoal e social dos mesmos em espaços públicos, oferecendo apoio, orientação e acompanhamento”, falou.

Nos últimos sete dias, as abordagens foram realizadas em diversas regiões da cidade, como Jardim Novo I, Jardim Centenário, BNH, Capela, Itacolomy e Córregos dos Macacos, no Jardim Bandeirantes.

Como ajudar

A Equipe Segurança, Cidadania e Acolhimento (Esca) realiza um trabalho permanente junto a esse público-alvo por meio de buscas ativas nos principais pontos críticos de Mogi Guaçu. No entanto, a população guaçuana pode ajudar a mudar essa realidade. Caso testemunhe pessoas em situação de rua, o munícipe pode acionar o órgão pelos telefones (19) 3841.9282 ou 99776.9263.