Mogi Guaçu fecha primeiro semestre de 2025 com saldo positivo de mais de 3.000 empregos

Mogi Guaçu fechou o primeiro semestre de 2025 com saldo positivo de 3.120 vagas de empregos (15.896 admissões ante 12.776 demissões). Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), publicado em agosto.

Os números de janeiro a junho apontam o setor da Agropecuária como o que mais empregou na cidade, com saldo positivo de 1.489 postos; seguido dos Serviços, com 952; e da Indústria, com 691 vagas de trabalho geradas no período. Apenas o setor do Comércio fechou com saldo negativo de 63.

“O emprego segue em alta em Mogi Guaçu, com saldo de empregos positivo e acima da média. Isso mostra o potencial do município e o resultado da chegada de novos investidores e a ampliação das empresas locais, como a Ingredion, que anunciou investimento multimilionário em sua planta”, ressaltou o prefeito Rodrigo Falsetti. “Tenho muito orgulho de ter fechado nosso primeiro mandato com saldo positivo de mais de 8 mil empregos. Nosso trabalho será para que os números sigam crescendo nestes próximos anos”.

Vale lembrar que o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Mogi Guaçu divulga toda semana as vagas disponíveis. Nesta quarta-feira, dia 17 de setembro, por exemplo, foram disponibilizadas 140 vagas de emprego distribuídas em 43 ocupações. As oportunidades contemplam diferentes setores da economia local, como comércio, construção civil, indústria e serviços.

Entre os destaques estão vagas para açougueiro, auxiliar de produção, atendente em restaurante, cozinheiro, eletricista, soldador, mecânico montador, carpinteiro, jardineiro, fiscal de caixa e cuidador de idosos. Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), mediante apresentação de laudo médico.

Os interessados devem comparecer ao PAT com RG, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado. A unidade fica localizada na Rua São José, 49, na Vila Júlia. As vagas podem ser conferidas no site da Prefeitura em www.mogiguacu.sp.gov.br.