Mogi Guaçu inaugura sala do Núcleo de Educação Permanente do SUAS

Espaço vai promover capacitação contínua dos profissionais da Assistência Social em parceria com a Universidade Gesuas.

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, inaugurou nesta quinta-feira, 11 de setembro, a sala do Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O espaço foi criado em parceria com a Universidade Gesuas, tendo como objetivo promover a formação e a capacitação continuada dos profissionais da Pasta.

A sala do Núcleo de Educação do SUAS está situada dentro das dependências da Secretaria de Assistência Social, no Jardim Novo I, na Zona Norte de Mogi Guaçu. A criação do órgão está em consonância com a Lei Orgânica da Assistência Social – Nº 8.742/1993, que prevê a qualificação dos trabalhadores do setor por meio das diretrizes da Norma Operacional Básica do SUAS (2012).

A coordenadora do Núcleo do SUAS, Patrícia Siqueira Vieira, comentou que o espaço também atende à Política Nacional de Educação Permanente do SUAS (Resolução CNAS Nº 4/2013). “Essa Resolução estabelece a formação continuada como estratégia fundamental para o fortalecimento da gestão e a melhoria dos serviços socioassistenciais da comunidade como um todo”, disse.

Entre as principais finalidades do projeto encontram-se a capacitação e atualização profissional das equipes que atuam nos serviços de execução direta com a Secretaria de Assistência Social como, por exemplo, CRAS, CREAS, ESCA, Conselho Tutelar e Conselhos Municipais. “Assim, vamos promover a reflexão crítica e produção do conhecimento e o aprimoramento da gestão pública e valorização dos trabalhadores do SUAS”, falou

E, por último, o titular da Pasta, Cássio Luciano dos Santos, mencionou que a implantação do Núcleo reafirma o compromisso do município com os princípios da universalidade, integridade, participação social e equidade. “A qualificação profissional não é um evento pontual, mas uma prática cotidiana e necessária para assegurar direitos socioassistenciais de forma humana e efetiva. A inauguração desse espaço simboliza a materialização de uma política pública comprometida com a melhoria e com a valorização dos profissionais que constroem, diariamente, a proteção social do município”, destacou.