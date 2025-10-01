Mogi Guaçu inicia aplicação de larvicida biológico no combate à dengue

A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Saúde e Vigilância Ambiental (VA), continua com o trabalho de prevenção para evitar a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e também da chikungunya, zika vírus e febre amarela. E entre as ações, será iniciada, a partir da próxima segunda-feira, 6 de outubro, a aplicação de larvicida biológico em bairros da Zona Zul de Mogi Guaçu.

A bióloga da VA, Cristiana Ferraz, explicou que a aplicação tem caráter preventivo e atingirá todos os imóveis dos bairros da Zona Sul, mesmo os fechados e os desocupados. “A função é lançar o larvicida biológico pelo alto para atingir lajes, calhas, caixas d’água abertas, ralos e materiais estocados no quintal. O produto tem duração de dois meses e não é tóxico para aves, pets e seres humanos”, disse.

Ela explicou também que o produto aplicado permanece em períodos de chuvas, o que garante a eficácia do serviço. “A maior fase de procriação do mosquito é entre outubro e abril, épocas de chuva e oferta de criadouros, porque os ovos de Aedes aegypti se transformam em larvas. E nesse caso, as larvas serão mortas porque o produto já estará lá e vai agir antes, não permitindo que as larvas se transformem em mosquitos”, falou.

A ação começará pela região das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do Parque dos Eucaliptos, Guaçu Mirim e Jardim Itamaraty, porque nessas áreas teve uma grande incidência de casos de dengue em 2025. “Dividiremos esta região em pequenas partes que irão receber o tratamento a cada 60 dias”, informou.

Ela informou ainda que, durante este trabalho, não é necessário que o morador abra a casa. “A população deve continuar cuidando da parte interna do imóvel, não mantendo recipientes com água parada, já que esta parte da casa não será atingida pela aplicação”, mencionou ao lembrar que a ação será possível devido o apoio da iniciativa privada.

“Esta ação já é realizada em outros municípios e só será possível iniciarmos devido a doação de uma equipamento chamado minigerador de aerossol – MGA, pela empresa Mahle, graças as adaptações realizadas pelo SAMAE e pela oficina do Pátio e a compra de outros equipamentos necessários pela Secretaria da Saúde”, reforçou a bióloga após a equipe passar por treinamento nesta semana.

Já o secretário de Saúde, Luciano Firmino Vieira, lembrou que outras ações como, por exemplo, de visitas de bloqueio e de nebulizações costal e veicular prosseguirão no decorrer desse ano. “As estratégias que veem sendo realizadas só surtem efeito positivo com a participação e colaboração da comunidade. Pequenas ações, como manter quintais limpos e eliminar água parada podem fazer uma grande diferença na prevenção da doença, comentou.

Casos

Em Mogi Guaçu, até o momento, são 25.274 casos confirmados de dengue e 21 mortes em decorrência da doença.